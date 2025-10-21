Chhath Special Train: छठ स्पेशल समेत कई ट्रेनों में बढ़ाए गए कोच, यूपी से कोलकता-बेंगलुरु समेत इन शहरों को जोड़ेंगी
पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने छठ पूजा के लिए स्पेशल और सामान्य ट्रेनों में कोच बढ़ाए हैं। यह सुविधा लालकुआं, राजकोट, कोलकाता, झांसी, प्रयागराज, टनकपुर, अछनेरा और मुंबई सेंट्रल के बीच उपलब्ध है। रोजाना 45 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें सामान्य, द्वितीय और एसी वर्ग की सुविधा है। 46 कोचों की वृद्धि से 12 हजार यात्रियों की क्षमता बढ़ी है।
जागरण संवाददाता, बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के छठ को लेकर स्पेशल ट्रेनों के साथ सामान्य ट्रेनों में भी कोच की संख्या बढ़ा दी है। जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। यह ट्रेन लालकुआं से राजकोट, कोलकाता, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन. झांसी एवं प्रयागराज जंक्शन व टनकपुर से अछनेरा एवं काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल आदि स्टेशनों के बीच संचालित की जा रही हैं।
इज्जतनगर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि, इज्जतनगर मंडल से प्रतिदिन औसतन 45 मेल एक्सप्रेस ट्रेने संचालित की जा रही है। इन ट्रेनों में सामान्य वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं एसी. वर्ग की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें मंडल को कई महत्वपूर्ण महानगरों-जम्मू, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जैसलमेर, सिंगरौली, शक्तिनगर, नई दिल्ली, दौराई, राजकोट, लखनऊ एवं गोरखपुर आदि को जोड़ती है।
इस मंडल में हाल ही में यात्री ट्रेनों में कुल 46 कोचों की वृद्धि के साथ कुल पांच मेमों, डेमों रेकों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक रेक में पहले से अधिक यानि 12 कोच लगाए गए हैं। प्रति कोच 80 के आधार पर प्रतिदिन लगभग 12 हजार यात्रियों की आवागमन क्षमता में वृद्धि हुई है। यह सुविधा बरेली सिटी-टनकपुर-रामनगर-मुरादाबाद-लालकुआं सर्किल में उपलब्ध कराई गई है।
