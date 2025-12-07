मौलाना तौकीर समेत बरेली हिंसा के 38 आरोपियों पर लगी चार्जशीट, एक मुकदमा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा, समेत 38 लोगों के विरुद्ध बारादरी पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। बाकी के प्रकाश में आए 36 अन्य लोगों के विरुद्ध जल्द ही दूसरी चार्जशीट कोर्ट भेजी जाएगी। इन 36 लोगों में से तीन लोगों ने हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया है। स्टे की तिथि पूरी होते ही पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। इन सभी लोगों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।

कानपुर के आइ लव मुहम्मद की आड़ में मौलाना तौकीर रजा खान ने शहर में उपद्रव कराया था। उसके आवाह्न पर आई भीड़ ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया, बल्कि जानलेवा हमला भी किया। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, पुलिस का वायरलेस, एंटी राइट गन को भी लूट लिया।

शहर में अफरा-तफरी का माहौल होने के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस ने शहर के पांच थानों में आरोपितों के विरुद्ध 10 मुकदमे लिखवाए। इसमें कोतवाली में पांच, बारादरी थाने में दो और किला, प्रेमनगर और कैंट में एक-एक मुकदमा लिखा गया था। कोतवाली और बारादरी में लिखे गए दो प्रमुख मुकदमों को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कर दिया गया। इन दोनों ही मुकदमों में थाना प्रभारी वादी बने थे। क्राइम ब्रांच भी जल्द ही इन दोनों मामलो में चार्जशीट लगाएगी।

वहीं, बारादरी थाने में लिखा गया दूसरा मुकदमा के वादी श्यामगंज चौकी इंचार्ज अखिलेश शर्मा थे। इस मुकदमे में कुल 19 लोगों को नामजद किया गया था। इसके बाद 55 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इस तरह इस पूरे मुकदमे में अब तक 74 लोगों को आरोपित बनाया जा चुका था।

इस मामले की विवेचना दो दारोगाओं के करने के साथ ही अंत में बारादरी थाने के एसएसआइ ब्रह्मपाल सिंह ने की। उन्होंने ही इसमें मौलाना तौकीर, नदीम खान, नफीस उसका बेटा फरहान, मोईन सिद्दीकी उर्फ चोटी कटवा समेत 38 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट की है। बाकी 36 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट करना अभी शेष है। इन 36 में से भी तीन आरोपित चक महमूद निवासी नदीम, बबलू और साजिद सकलैनी ऐसे हैं जो हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आए हैं।

इन आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने लगाई चार्जशीट आला हजरत गली निवासी मौलाना तौकीर रजा, चक महमूद निवासी कलीम, मोबीन, अनीस सकलैनी, मोईन सिद्दीकी उर्फ चोटी कटवा, फैजुल नबी, हजियापुर निवासी अरशद, फाईक एन्क्लेव निवासी फरहत खां, मोई अली, सूफी टोला निवासी मुहम्मद आजम, कसाई टोला निवासी उमेद, जगतपुर निवासी मुस्तकीम, काजी टोला निवासी अरबाज, हजियापुर निवासी नाजिम रजा खान, मोहसिन, शाकिब, जोगी नवादा निवासी रफीक, मीरा की पैठ निवासी जैनुल, जोगी नवादा निवासी तौहीन, हजियापुर निवासी फैसल, मोबीन, मीरा की पैठ निवासी सुबहान, फरीदपुर निवासी आइएमसी का जिला अध्यक्ष शमशाद, हजियापुर निवासी एक बाल अपचारी, काजी टोला निवासी ताजिम, मलूकपुर निवासी शान, रोहली टोला निवासी मुहम्मद नदीम, हुसैन बाग निवासी रिजवान, अमान हुसैन, शाहजहांपुर निवासी इदरीश, इस्लामनगर निवासी इकबाल, बिहारीपुर करोलान निवासी नदीम, कंघीटोला निवासी नफीस, उसका बेटा फरहान रजा खां, हजियापुर निवासी आरिफ, फरीदापुर चौधरी निवासी शफीले, बिहारीपुर मेमरान निवासी मुनीर इदरीसी और एक मीनार मस्जिद निवासी अफजल बेग के विरुद्ध चार्जशीट लगी है।