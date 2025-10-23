उपद्रवी मौलाना तौकीर के करीबी नफीस और उसकी बीवी पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रवी मौलाना तौकीर रजा के करीबी आइएमसी के महासचिव नफीस और उसकी पत्नी पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का मुकदमा लिखा गया है। ये मुकदमा इज्जतनगर के पीरबहोड़ा निवासी मुहम्मद कमर अख्तर ने लिखाया है। आरोप है कि नफीस ने धोखाधड़ी कर वक्फ की जमीन को अपने बेटों के नाम गिफ्टेड बनवा ली। तब से उस जमीन पर आरोपित कब्जा किए हुए हैं।