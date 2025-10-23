उपद्रवी मौलाना तौकीर के करीबी नफीस और उसकी बीवी पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज
उपद्रवी मौलाना तौकीर रजा के करीबी आइएमसी के महासचिव नफीस और उसकी पत्नी पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का मुकदमा लिखा गया है। ये मुकदमा इज्जतनगर के पीरबहोड़ा निवासी मुहम्मद कमर अख्तर ने लिखाया है। आरोप है कि नफीस ने धोखाधड़ी कर वक्फ की जमीन को अपने बेटों के नाम गिफ्टेड बनवा ली। तब से उस जमीन पर आरोपित कब्जा किए हुए हैं।
नहीं थी कोई संतान
मुहम्मद कमर ने बताया कि बमनपुरी निवासी नन्हे कुजड़ी के कोई संतान नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने उनके दादा साबिर हुसैन को अपना मुंह बोला भाई बना लिया और संपति उनके नाम कर दी थी। इसके बाद नफीस ने षड्यंत्र के तहत उस संपत्ति को अपने बेटों के नाम गिफ्टेड करा ली।
