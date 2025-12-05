Language
    रेल फाटक पार करते समय कार चालक को हार्ट अटैक, 15 मिनट रोका गया ट्रेनों का आवागमन

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:57 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। रेल फाटक पार करते समय कार चालक को हार्ट अटैक हो गया। वह बेसुध होकर स्टेयरिंग पर टिके थे। गनीमत रही कि समय रहते गेटमैन ने पटरी पर खड़ी कार देखकर ट्रेनों की आवाजाही रुकवा दी। कार सवार के स्वजन भी पीछे से दूसरे वाहनों से आ गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया।

    गुरुवार को उनकी हालत में सुधार हो गया। पीलीभीत निवासी सुरेंद्र कुमार बुधवार रात शादी समारोह में शामिल होने शाहजहांपुर गए थे। वह अपनी कार से रात 10.30 पीलीभीत लौट रहे थे। उनके पीछे दूसरों वाहनों से अन्य स्वजन थे। मीरानपुर कटरा रेलवे क्रासिंग पहुंचते ही सुरेंद्र को हार्ट अटैक हुआ। वह बेसुध होते, इससे पहले कार रेल फाटक का एक हिस्सा पार कर पटरी पर आ गई थी।

    इस बीच उन्होंने ब्रेक मारे और स्टेयरिंग पर सिर टिका दिया। अचानक गेटमैन की निगाह गई कि पटरी पर कार रुकी हुई थी। उसने तुरंत कंट्रोल और रेलवे स्टेशन पर सूचना दी। कुछ ही मिनट में आरपीएफ भी पहुंच गई। आरपीएफ के अनुसार कार में अचेत सुरेंद्र को बाहर निकाला।

    इस बीच समारोह से लौट रहे उनके स्वजन भी आ गए। वे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। इस घटनाक्रम के चलते दोनों ओर से ट्रेनों का आवागमन रुकवा दिया गया था। उस दौरान प्रयाग-संगम एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी को रास्ते में रोका गया। 15 मिनट बाद स्थिति सामान्य होने पर ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कराया गया।