रेल फाटक पार करते समय कार चालक को हार्ट अटैक, 15 मिनट रोका गया ट्रेनों का आवागमन

जागरण संवाददाता, बरेली। रेल फाटक पार करते समय कार चालक को हार्ट अटैक हो गया। वह बेसुध होकर स्टेयरिंग पर टिके थे। गनीमत रही कि समय रहते गेटमैन ने पटरी पर खड़ी कार देखकर ट्रेनों की आवाजाही रुकवा दी। कार सवार के स्वजन भी पीछे से दूसरे वाहनों से आ गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया।

गुरुवार को उनकी हालत में सुधार हो गया। पीलीभीत निवासी सुरेंद्र कुमार बुधवार रात शादी समारोह में शामिल होने शाहजहांपुर गए थे। वह अपनी कार से रात 10.30 पीलीभीत लौट रहे थे। उनके पीछे दूसरों वाहनों से अन्य स्वजन थे। मीरानपुर कटरा रेलवे क्रासिंग पहुंचते ही सुरेंद्र को हार्ट अटैक हुआ। वह बेसुध होते, इससे पहले कार रेल फाटक का एक हिस्सा पार कर पटरी पर आ गई थी।

इस बीच उन्होंने ब्रेक मारे और स्टेयरिंग पर सिर टिका दिया। अचानक गेटमैन की निगाह गई कि पटरी पर कार रुकी हुई थी। उसने तुरंत कंट्रोल और रेलवे स्टेशन पर सूचना दी। कुछ ही मिनट में आरपीएफ भी पहुंच गई। आरपीएफ के अनुसार कार में अचेत सुरेंद्र को बाहर निकाला।