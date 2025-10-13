कार हादसे में कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत, आंध्र प्रदेश से मनौना धाम आ रहा था परिवार

जागरण संवाददाता, बरेली। आंध्र प्रदेश के कलप्पा से मनौना धाम आ रहे लोगों की कार को सोमवार सुबह आंवला-शाहाबाद मार्ग पर हरदासपुर व संग्रामपुर के मध्य किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें सभी लोग घायल हो गए।

कैंसर से पीड़ित था पुत्र हर्ष

नौ वर्षीय हर्ष की मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश के श्री हरि का पुत्र हर्ष कैंसर से पीड़ित था। वे उसे अपनी पुत्री रिषिता व वहीं के अरुण व जगदीश के साथ मनौना धाम लेकर आ रहे थे। सोमवार की सुबह पांच बजे हादसा हो गया। घायल शहर के अस्पताल में भर्ती हैं।