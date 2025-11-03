हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, डाक्टर की पत्नी की मौत, माता-पिता और बेटी घायल

जासं, बरेली : छठ का त्‍योहार मनाकर परिवार के साथ बिहार से लौट रहे डाक्टर की कार बरेली-दिल्ली हाईवे पर खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में डाक्टर की पत्नी की मौत हो गई। वहीं हादसे में उनके माता-पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

मूलरूप से बिहार के शेखपुरा के रहने वाले राकेश राजश्री मेडिकल कालेज में डाक्टर हैं। वह अपनी पत्नी, बेटी और माता पिता के साथ छठ का त्‍योहार मनाने के लिए अपने घर गए थे। रविवार रात वह बरेली लौट रहे थे। तड़के उनकी तेज रफ्तार कार हाइवे पर आलमपुर गांव के पास अनियंत्रित हो गई और सामने खड़े ट्रक में घुस गयी। हादसा इतना भीषण का था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस टक्कर से उनकी पत्नी रश्मि को गर्भीर चोट लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गाड़ी में पीछे बैठे माता पिता व बेटी को भी चोटें आई हैं। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।