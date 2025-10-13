आंध्र प्रदेश से मनौना धाम आ रही कार आंवला-शाहाबाद रोड पर हुई हादसे का शिकार, बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, बरेली। आंध्र प्रदेश के कलप्पा से मनौना धाम आ रहे लोगों की कार को सोमवार सुबह आंवला-शाहाबाद मार्ग पर हरदासपुर व संग्रामपुर के मध्य किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें सभी लोग घायल हो गए। नौ वर्षीय हर्ष की मृत्यु हो गई।