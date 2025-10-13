आंध्र प्रदेश से मनौना धाम आ रही कार आंवला-शाहाबाद रोड पर हुई हादसे का शिकार, बच्चे की मौत
आंध्र प्रदेश से मनौना धाम जा रही एक कार आंवला-शाहाबाद रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जिससे लोगों शोक की लहर दौड़ गई। कार में सवार सभी लोग मनौना धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे।
जागरण संवाददाता, बरेली। आंध्र प्रदेश के कलप्पा से मनौना धाम आ रहे लोगों की कार को सोमवार सुबह आंवला-शाहाबाद मार्ग पर हरदासपुर व संग्रामपुर के मध्य किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें सभी लोग घायल हो गए। नौ वर्षीय हर्ष की मृत्यु हो गई।
आंध्र प्रदेश के श्री हरि का पुत्र हर्ष कैंसर से पीड़ित था। वे उसे अपनी पुत्री रिषिता व वहीं के अरुण व जगदीश के साथ मनौना धाम लेकर आ रहे थे। सोमवार की सुबह पांच बजे हादसा हो गया। घायल शहर के अस्पताल में भर्ती हैं।
