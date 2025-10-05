Language
    बरेली में फिर गरज सकता है बुलडोजर, पता चल गई अंदर की बात- इन लोगों की लिस्ट हो रही तैयार

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। दंगाइयों के अवैध निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी अवैध संपत्ति न बचे। मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के अवैध रजा पैलेस को ध्वस्त किया गया। पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर दंगाइयों के अवैध निर्माणों की सूची बना रहे हैं ताकि भविष्य में अराजकता फैलाने वालों पर लगाम लगाई जा सके।

    शहर में अब उपद्रवियों के अवैध निर्माण की पुलिस भी तैयार करेगी कुंडली

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। अवैध निर्माण के विरुद्ध नगर निगम और बीडीए के साथ अब राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा उपद्रवियों के अवैध निर्माण को चि्ह्रित कर कार्रवाई की जा रही है। जिससे किसी भी उपद्रवियों की अवैध संपत्ति किसी भी दशा में बचे नहीं।

    पुलिस की मदद लेकर राजस्व विभाग, बीडीए और प्रशासन की ओर से कार्रवाई पर मुहर लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपद्रवियों को कानूनी सबक सिखाने के साथ आर्थिक रुप से चोट पहुंचाने के लिए सभी विभाग अब संयुक्त रुप से कार्रवाई करेंगे। इसकी शुरुआत शनिवार से मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के अवैध रजा पैलेस को ध्वस्त करने के साथ की जा चुकी है।

    आई लव मुहम्मद का पोस्टर को लेकर पुलिस के हाथ काटने की धमकी देने वाले मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर अब प्रशासन का डंडा तेजी से चल रहा है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के साथ अवैध निर्माण को भी सीलिंग के साथ ध्वस्तीकरण तेज हो गया है।

    अब कहा जा रहा है कि एक भी उपद्रवी दोबारा अराजकता करने के बाद सोच भी न सके इसके लिए पुलिस भी बीडीए, राजस्व विभाग के साथ सभी थानाक्षेत्र में उनके अवैध निर्माण को चिह्रित करने में जुट गई है। पुलिस के बनी सूची को राजस्व विभाग और बीडीए द्वारा कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

    इसके लिए सभी थानाक्षेत्र के इंस्पेक्टर और बीट सिपाहियों से भी मदद ली जा रही है। इससे स्पष्ट है कि अब शहर में उपद्रव करने वाले कोई भी अवैध निर्माण बचेंगे नहीं। एसएसपी अनुराग आर्य के अनुसार उपद्रव में शामिल आरोपितों पर पुलिस प्रशासन की ओर से विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।