बरेली में मौलाना के करीबी आरिफ के दो मंजिला अवैध कामार्शियल कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, BDA ने किया था सील
बरेली में उपद्रव के आरोपी मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के दो मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स पर बीडीए ने बुलडोजर चलाया। बिना अनुमति के निर्माण करने पर पहले कॉम्प्लेक्स को सील किया गया था। प्रशासन ने मौलाना को शरण देने वालों की संपत्तियां भी सील की थीं। बीडीए उपाध्यक्ष ने अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के दो मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को बीडीए का बुलडोजर चल गया। आरोप है कि आरिफ ने बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) से बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कर दिया गया था। बीते 11 अक्टूबर को बीडीए ने अवैध काम्पलेक्स को सील किया था।
बरेली में 26 सितंंबर को उपद्रव के बाद मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर पीलीभीत बाइपास रोड स्थित कालाेनी फाईक इन्क्लेव में जाकर छिप गया था। इसके बाद प्रशासन ने मौलाना को शरण देने वाले फरहत के घर को सील कर दिया था। साथ ही कालोनी बसाने वाले आरिफ के फहम लान, स्काई लार्क, फ्लाेरा गार्डन बारतघर, जगतपुर स्थित दो मंजिला अवैध कामार्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया था।
अब प्रकरण में बीडीए ने नोटिस की समयसीमा खत्म होने के बाद शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरु कर दी। आरिफ के पीलीभीत बाइपास रोड स्थित अवैध दो मंजिला 16 दुकानों की कॉम्प्लेक्स पर भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर कार्रवाई शुर कर दी है।
बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि बीडीए की ओर से आरिफ के दो मंजिला अवैध कामार्शियल कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा रहा है। शीघ्र ही और अन्य अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा।
गौरतलब है कि बीडीए ने मौलाना के करीबी और इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रवक्ता नफीस के बरातघर को ध्वस्त कर दिया था।
