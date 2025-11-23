दूसरे दिन भी ढहाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बरेली में आरिफ के अवैध निर्माण पर BDA की बुलडोजर कार्रवाई जारी
बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के अवैध निर्माण पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। बीडीए की टीम ने पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बचे हुए हिस्से को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई दो साल पहले पारित ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में की जा रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के अवैध निर्माण पर रविवार को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। बीडीए की टीम ने पीलीभीत बाइपास रोड स्थित तीन मंजिला शापिंग कॉम्प्लेक्स के छूटे हुए हिस्से को पोकलैंड, बैकहोलोडर लगाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया।
बीडीए अधिकारियों के अनुसार आरिफ के अवैध निर्माण के विरुद्ध दो वर्ष पहले ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था।
