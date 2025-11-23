Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरे दिन भी ढहाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बरेली में आरिफ के अवैध निर्माण पर BDA की बुलडोजर कार्रवाई जारी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के अवैध निर्माण पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। बीडीए की टीम ने पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बचे हुए हिस्से को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई दो साल पहले पारित ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कॉम्पलेक्स पर चलता बुलडोजर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के अवैध निर्माण पर रविवार को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। बीडीए की टीम ने पीलीभीत बाइपास रोड स्थित तीन मंजिला शापिंग कॉम्प्लेक्स के छूटे हुए हिस्से को पोकलैंड, बैकहोलोडर लगाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीडीए अधिकारियों के अनुसार आरिफ के अवैध निर्माण के विरुद्ध दो वर्ष पहले ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था।