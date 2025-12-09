जन्मदिन मनाने मायके गई, फिर...; बरेली में 92 हजार कैश और जेवरात लेकर नई नवेली दुल्हन फरार

जागरण संवाददाता, बरेली। सीओ फरीदपुर के आदेश पर थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव चठिया चटनपुर निवासी रामकिशन, गुड्डू, कन्यावती के खिलाफ भमोरा थाना क्षेत्र के गांव रुद्रपुर निवासी विनोद यादव ने महिलाओं को खरीदने-बेचने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस को दिए शिकायती पत्र में विनोद ने बताया कि आरोपितों ने छह महीने पहले उससे शादी के नाम पर 92 हजार रुपये लेकर सीतापुर के एक मंदिर में पूजा नाम की लड़की से शादी करवाई थी, जिसके बाद पूजा उसके घर में रही थी। 19 नवंबर को सभी आरोपित उसके घर आए और मायके में जन्मदिन की बात बताकर पूजा को अपने साथ ले गए।

उसकी पत्नी घर में रखे मां के लाखों रुपये के जेवरात और एक लाख दो हजार रुपये ले गई। उसके बाद जब विनोद ने अपनी पत्नी के बारे में आरोपितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन में आ जाएगी, लेकिन काफी दिन तक पत्नी वापस नहीं आई। इसी दौरान उसे पता चला कि आरोपितों ने उसकी पत्नी को किसी और को बेच दिया है।