छठ-दीपावली पर आराम से जा सकेंगे घर, इन स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में सीटें हैं खाली

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली और छठ त्याेहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। त्योहारों पर सफर आसान बनाने के लिए अभी त्योहार स्पेशल ट्रेनों में सीट और बर्थ रिजर्व करवा लें। अभी स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में सीटों की उपलब्धता है।

अक्टूबर का एक पक्ष गुजरने के बाद ट्रेनों की स्थिति जानने के लिए अपने की स्पेशल ट्रेनों को सर्च जरूर कर लें। इन स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में सीटों की उपलब्धता है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छपरा से चलने वाली 05049 छपरा-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी में 17 अक्टूबर को वातानुकूलित तृतीय इकोनोमी श्रेणी में 695 बर्थ और 24 अक्टूबर को वातानुकूलित तृतीय इकोनोमी श्रेणी में 643 बर्थ उपलब्ध हैं।

इस तरह छपरा से चलने वाली 05305 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी में 16 अक्टूबर को वातानुकूलित तृतीय इकोनोमी श्रेणी में 804 और शयनयान श्रेणी में 205 बर्थ उपलब्ध हैं। छपरा से चलने वाली 04607 छपरा-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी में 20 अक्टूबर व 27 अक्टूबर काे, ट्रेन 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा विशेष गाड़ी में 17 अक्टूबर व 24 अक्टूबर, ट्रेन 05301 मऊ अम्बाला कैंट पूजा विशेष गाड़ी में 16 अक्टूबर व 23 अक्टूबर, ट्रेन 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी में 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर एसी और स्लीपर दोनों ही तरह की ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं।

ट्रेन संख्या 05325 गोमती नगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी में 18 अक्टूबर, ट्रेन 05023 गोमती नगर-खातीपुरा पूजा विशेष गाड़ी में 28 अक्टूबर, 05064 मऊ-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी में 15 अक्टूबर व 22 अक्टूबर को, 05314 गोमती नगर-महबूबनगर पूजा विशेष गाड़ी में 19 व 26 अक्टूबर, 05115 छपरा-उधना पूजा विशेष गाड़ी में 17 अक्टूबर, 05047 बनारस-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी में 21 अक्टूबर, 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा विशेष गाड़ी में 15, 17, 22 व 24 अक्टूबर, 09112 गोरखपुर-बड़ोदरा पूजा विशेष गाड़ी में 20 अक्टूबर, 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा विशेष गाड़ी में 18 व 25 अक्टूबर, 08630 गोरखपुर-रांची पूजा विशेष गाड़ी में 19 अक्टूबर व 26 अक्टूबर, ट्रेन 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा विशेष गाड़ी में 20 अक्टूबर व 27 अक्टूबर, 05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ पूजा विशेष गाड़ी में 16, 23 अक्टूबर व 30 अक्टूबर, 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी में 18 अक्टूबर, सीतामढ़ी से चलने वाली 04015 सीतामढ़ी-आनंद विहार टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी में 22 व 23 अक्टूबर ट्रेनों में बर्थ उपलब्ध हैं।