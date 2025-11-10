Language
    नाथ नगरी बरेली में बालीवुड की चहल-पहल, आगामी फिल्म की तैयारी जोरों पर﻿, फरवरी में शुरू होगी शूट‍िंग

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:02 PM (IST)

    बरेली, जिसे नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बॉलीवुड की गतिविधियों का केंद्र बन गया है। आगामी फिल्म की शूटिंग की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, और फरवरी में शूटिंग शुरू होने की संभावना है। फिल्म यूनिट शूटिंग के लिए विभिन्न स्थानों का चयन कर रही है।

    हिमांशु अग्निहोत्री, जागरण, बरेली। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, राजपाल यादव जैसे फिल्मी कलाकारों की सरजमी कहे जाने वाला रुहेलखंड अब फिल्म, वेब सीरिज की शूटिंग के मुफीद बनता जा रहा है। यहां प्रतिष्ठित सिने कलाकार भी रुख करने लगे हैं। बीते दिनों सुनील शेट्टी, टाइगर श्राफ, सोनू सूद, कविता कौशिक, अर्चना पूरन सिंह से लेकर साकिब सलीम तक देखे गए।

    रामगंगा तट, झुमका तिराहा से लेकर शहर के मुख्य बाजार में शूटिंग हुई। अब फरवरी में बालीवुड डायरेक्टर के निर्देशन में शहर में एक फिल्म की शूटिंग की तैयारी है, जिसमें दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव और संजय मिश्रा अभिनय करते नजर आएंगे। इसके लिए बीते सप्ताह मुंबई से आई टीम ने अलग-अलग लोकेशन का जायजा भी लिया।

    फिल्म यूनिट से जुड़े सदस्यों ने बताया, शहर में फिल्माए जाने वाली मूवी ग्रामीण परिवेश पर आधारित होगी। ऐसे में शूटिंग के लिए फरीदपुर, भुता और पीलीभीत बाइपास रोड स्थित गांव को मुफीद माना जा रहा है। इसके लिए दो नवंबर को मुंबई से विशेषज्ञों की टीम आई थी, जिसमें स्थानीय कलाकारों का राजेंद्र नगर और सिविल लाइन में आडिशन भी लिया गया। वहां करीब 150 स्थानीय कलाकार प्रतिभा प्रदर्शन करने पहुंचे।

    फिल्म की शूटिंग फरवरी के प्रथम सप्ताह से होगी, हालांकि रिहर्सल के लिए 25 जनवरी को टीम पहुंच जाएगी। जहां स्थानीय कलाकारों को एक सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुंबई से आई टीम से समन्वय करने में शिवम, सौम्या, अमन, अभिनव, देवेंद्र, राजू आदि का योगदान रहा। फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर शाहजहांपुर के विकास गुप्ता हैं। वहीं, फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप हैं।

    जल, जंगल-जमीन, पहाड़ी और पर्यावरण से ओतप्रोत है रुहेलखंड: राजपाल

    बीते वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा था, यह सौभाग्य की बात है कि रुहेलखंड जल, जंगल-जमीन, पहाड़ी और पर्यावरण से ओतप्रोत है। यहां शत प्रतिशत फिल्म सिटी बनने की संभावनाएं हैं। उनका सपना है कि रुहेलखंड में फिल्म सिटी बने, जिसके लिए वह प्रयास करेंगे। सरकार की सहयोग से यह संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि देश में कई फिल्म सिटी हैं, लेकिन राजपाल यादव की मदर फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट मुंबई ही रहेगी।

    2025 में इन कलाकारों ने की बरेली में शूटिंग

    इस वर्ष जून में एफआइआर सीरियल से चर्चित हुईं अभिनेत्री कविता कौशिक एक फिल्म की शूटिंग के लिए बरेली पहुंची थीं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर झुमका का जिक्र करते हुए वीडियो भी साझा किया था। वहीं, पिछले माह फूलों वाली कोठी में फिल्म कप्तान की शूटिंग की गई, जोकि तीन दिन चली। इसमें विजय राज, सिद्धार्थ निगम, वरुण बडोला, साकिब सलीम, विक्रम कोचर, कविता आदि ने अभिनय किया है।

    इस दौरान 150 से अधिक लोगों की टीम मौजूद रही। कुछ वर्ष पहले इसी कोठी में फिल्म अलीगढ़ की शूटिंग हुई थी, जिसमें मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव ने अभिनय किया था। चार माह पूर्व बालीवुड के दमदार विलेन और ''''तिरंगा'''' फिल्म में प्रलय नाथ गैंडा स्वामी जैसा यादगार किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता दीपक शिर्के ने एक फिल्म की शूटिंग की थी।