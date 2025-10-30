भोजीपुरा-बरेली सिटी के बीच शुरू होगा रेललाइन का दोहरीकरण, रेल अधिकारियों ने 18.26 KM लाइन का प्रस्ताव बोर्ड को सौंपा

अनूप गुप्ता, बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे भोजीपुरा से बरेली सिटी तक रेललाइन का दोहरीकरण कराएगा। इसके लिए सर्वे कराने के साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। कुछ अंतिम चरण की औपचारिकताएं और बाकी है। इसके बाद लाइन को बिछाने का काम शुरू करा दिया जाएगा। इससे उत्तराखंड के साथ लखनऊ-मैलानी-पीलीभीत रेल प्रखंड के ट्रेन यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

उत्तराखंड में काठगोदाम, हल्द्वानी और काशीपुर और इधर लखनऊ-सीतापुर-लखीमपुर-मैलानी होते हुए पीलीभीत रूट का भोजीपुरा बेहद महत्वपूर्ण जंक्शन हैं। चूंकि भोजीपुरा से इज्जतनगर होते हुए बरेली सिटी की रेललाइन पर इन दोनों ही रेल प्रखंडों की गाड़ियों का भार है। इसलिए इस पर कई बार गाड़ियों को उन स्टेशनों पर भी रोकना पड़ता है, जहां इनका ठहराव नहीं है। आने वाले समय में इस ट्रैक पर गाड़ियों का संचालन और भी बढ़ेगा।

इसे देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने भोजीपुरा से इज्जतनगर होते हुए बरेली सिटी के बीच करीब 18.26 किमी लंबी रेललाइन का दोहरीकरण कराने की कार्ययोजना तैयार की है। रेल अधिकारियों का कहना है कि रेललाइन दोहरीकरण के लिए करीब 135 करोड़ की डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। हालांकि यह अभी शुरुआती एस्टीमेट है। इसमें कुछ कामों को अभी और शामिल किया जाना है, जिससे इसकी लागत अभी और भी बढ़ चुकी है।

इस रेललाइन को मंजूरी मिली तो यहां कई जगहों पर नई पुलिया और ब्रिज बनाने के काम कराए जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोहरीकरण के लिए कई औपचारिकताएं अंतिम चरण में है। इसमें कुछ पेच निकलने के साथ ही बोर्ड से इसकी जल्द अनुमति भी मिल सकती है।

बोर्ड के सामने कई बार की जा चुकी पैरवी रेल अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट अब मुहर रेलवे बोर्ड को ही लगानी है। अभी कुछ माह पहले इस परियोजना से जुड़े अफसरों ने बोर्ड के सामने लाइन दोहरीकरण को लेकर काफी पैरवी भी की थी। हालांकि बोर्ड ने अभी कुछ बिंदुओं पर अभी और रिपोर्ट मांगी है। बता दें, करीब पांच साल पहले ही रेलवे ने आइवीआरआर सहित दूसरी कई जगहों पर अंडरपास बनवाकर ब्राडगेज लाइन बिछाने का काम पूरा किया था। दोहरीकरण के मंजूरी के बाद यहां फिर से नए निर्माण कराने पड़ सकते हैं।