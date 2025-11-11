बरेली की भरतौल पंचायत को मिला राज्य स्तरीय बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार
बरेली जिले की भरतौल ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का राज्य पुरस्कार मिला। लखनऊ में आयोजित समारोह में ग्राम प्रधान और सचिव को पंचायती राज मंत्री ने सम्मानित किया। पंचायत विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन और बाल हितैषी माहौल के लिए भरतौल की सराहना की गई। गांव में शिक्षा और सुविधाओं के बेहतर प्रबंध के कारण यह पुरस्कार मिला।
जागरण संवाददाता, बरेली: जिले की ग्राम पंचायत भरतौल को राज्य स्तर पर सम्मान मिला है। ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को पंचायती राज मंत्री ने बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार दिया है।
लोहिया भवन लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन सोमवार को किया गया। प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर व शासन के अधिकारियों ने पंचायत विकास एडवांसमेंट इंडेक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर भरतौली ग्राम पंचायत की सराहना की है।
प्रधान प्रवेश और सचिव विवेक गंगवार को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने भरतौल गांव को पूर्व में मिल चुके राष्ट्रपति पुरस्कार की भी सराहना की। कहा की ऐसे गांव के विकास के माडल को अन्य गांव के लोगों को अपनाना चाहिए। गांव को एक और सम्मान मिलने की सूचना के बाद क्षेत्र में हर्ष है। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि ग्राम प्रधान प्रवेश के नेतृत्व में गांव में बाल हितैषी माहौल है।
बाल हितैषी पंचायत के मामले में लखनऊ की तीन, मुरादाबाद की एक व बरेली के भरतौल ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है। गांव में बच्चों की शिक्षा के बेहतर प्रबंध है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, ई कक्षा, साफ पेयजल, बेहतर मिड डे मील आदि ने इस पुरस्कार की राह बनाई है। अन्य पंचायतों को भी भरतौल से सीख लेने की जरूरत है।
