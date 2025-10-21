यूपी के इस जिले में आवासीय योजना के लिए खरीदी जाएगी 32 हेक्टेयर जमीन, किसानों को 200 करोड़ का मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, बरेली। बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में बची हुई भूमि को खरीदने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बची हुई 32 हेक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 200 करोड़ को जारी कर शीघ्र वितरण की अपील की है। संभावना जताई जा ही है कि जल्दी ही प्रक्रिया पूरी होते ही विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय से धन जारी कर दिया जाएगा।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को 224.25 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अब तक 1745 किसानों से 174.85 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई है। योजना में अभी 32.19 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जानी है इसके लिए ‘अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013’ के क्रम में धारा-19 की विज्ञप्ति का प्रकाशन आठ अगस्त काे कराया जा चुका है और धारा-20 की प्रक्रिया चल रही है।

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के प्रतिकर की धनराशि करीब 200 करोड़ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय को जारी किया जा चुका है। उम्मीद जताई कि शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी होते ही मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मोहनपुर उर्फ रामनगर, अहरोला, नवदिया झादा, वालीपुर अहमदपुर, कचौली, कंथरी व इटौआ बेनीराम की कुल 224.25 हेक्टेयर में बसाई जा रही योजना में 208.85 हेक्टेयर निजी भूमि व 15.39 हेक्टेयर ग्राम समाज-शासकीय भूमि है।