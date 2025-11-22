मौलाना तौकीर के सहयोगी आरिफ के दो मंजिला अवैध कॉमार्शियल कॉम्प्लेस पर चला बुलडोजर, बीडीए की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के दो मंजिला अवैध कॉम्पलेक्स पर शनिवार को बीडीए का बुलडोजर चल गया। आरोप है कि आरिफ ने बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) से बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कर दिया गया था। बीते 11 अक्टूबर को बीडीए ने अवैध काम्पलेक्स को सील किया था।

बरेली में 26 स‍ितंंबर को उपद्रव के बाद मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर पीलीभीत बाईपास रोड स्थित कॉलाेनी फाईक इन्क्लेव में जाकर छिप गया था। इसके बाद प्रशासन ने मौलाना को शरण देने वाले फरहत के घर को सील कर दिया था। साथ ही कॉलोनी बसाने वाले आरिफ के फहम लान, स्काई लार्क, फ्लाेरा गार्डन बारतघर, जगतपुर स्थित दो मंजिला अवैध कॉमार्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया था।



26 सितंबर को बरेली में उप्रदव के बाद आरिफ के बसाई फईक इन्क्लेव कॉलोनी में छिपा था मौलाना अब प्रकरण में बीडीए ने नोटिस की समयसीमा खत्म होने के बाद शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। आरिफ के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित अवैध दो मंजिला 16 दुकानों की कॉम्प्लेक्स पर भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है।