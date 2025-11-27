Language
    योगी सरकार की पहल: बरेली के दो प्रमुख मंदिरों के विकास के लिए ₹6.78 करोड़ की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के दो प्रमुख मंदिरों, अलखनाथ मंदिर और मढ़ीनाथ मंदिर, के विकास के लिए ₹6.78 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का लक्ष्य मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

    जागरण संवाददाता, बरेली। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत शहर के सीताराम मंदिर, बड़ा बाग हनुमान मंदिर का पर्यटन विकास का रास्ता साफ हो गया है। पर्यटन विभाग की कार्ययोजना को शासन ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसी महीने वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटित होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कुछ नई परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिल सकती है। योगी सरकार धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास पर विशेष जोर दे रही है।

    शहर साथ नाथ मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए नाथ कारिडोर विकसित किया जा रहा है। नाथ मंदिरों का पर्यटन विकास कराने का कार्य आरंभ हो चुका है। इनके अलावा शहर के प्रमुख मंदिरों के साथ ग्रामीण अंचल के मंदिरों का पर्यटन विकास कराने के लिए 22.32 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाएं शासन को भेजी गई हैं।

    बताया जा रहा है कि श्रीराम जानकी मंदिर (सीताराम मंदिर) के पर्यटन विकास के लिए 3.13 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। सप्ताहभर में वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह बड़ा बाग हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 3.65 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजा गया है। इसको भी शासन से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटित होने की संभावना जताई जा रही है।

    बता दें कि आनंद आश्रम के लिए 1.45 करोड़, अहिच्छत्र का समेकित पर्यटन विकास के लिए 2.20 करोड़, त्रिवटीनाथ मंदिर में फसाड लाइटिंग के लिए 2.54 करोड़, ग्रामीण अंचलों में सिरोही मंदिर के लिए 1.11 करोड़, लालपुर के ठाकुरजी मंदिर के लिए 1.06 करोड़, शिवमंदिर पहलऊनाथ के लिए 1.03 करोड़, नवाबगंज के मनोकामना पूर्ण श्री बालाजी मंदिर के लिए 1.10 करोड़, मीरगंज में मकरंदपुर ठाकुरान स्थित भगवान श्री चित्रगुुप्त मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 74.97 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

    उप निदेशक पर्यटन रवींद्र कुमार ने बताया कि शासन को मंदिरों के पर्यटन विकास के लिए परियोजनाएं भेजी गई हैं। कुछ परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। शासन से वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटित होने पर निर्माण कराया जाएगा।

     

