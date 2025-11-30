दावत नहीं, मौत का जाल! जिस दोस्त पर किया भरोसा, उसने माथे पर गोली मारकर खत्म कर दी कहानी

जागरण संदवादाता, बरेली। दावत खिलाने के बहाने युवक ने अपने दोस्त का बुलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बीच माथे में पिस्टल लगाकर गोली मारी गई। रविवार सुबह हजियापुर खजुरिया मार्ग पर पुलिया के उसका शव बरामद हुआ। मृतक के स्वजन ने 50 हजार रुपये के लेनदेन की वजह से हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों का मामला सामने आया है।

स्जवन के शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपित युवक व कुछ अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। पुलिस के मुताबिक, फरीदपुर के एक मुहल्ले के रहने वाला 19 वर्षीय दूसरे संप्रदाय का युवक और हत्यारोपित युवक के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था।

करीब चार साल पहले ही दूसरे संप्रदाय के युवक के हत्यारोपित युवक के परिवार की एक महिला से अवैध संबंध हो गए। जब यह बात युवक को पता चली तो उसने दूसरे संप्रदाय के युवक को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। शनिवार को गांव में ही एक शादी समारोह था। यह मौका देखकर युवक ने अपने दूसरे संप्रदाय के दोस्त को दावत पर बुलाया।

कहा कि दोनों लोग मिलकर दावत खाएंगे। किसी भी षड्यंत्र से अंजान दूसरे संपद्राय का युवक दावत खाने के लिए चला गया। वहां पर पहले से मौजूद हत्यारोपित युवक ने दूसरे संप्रदाय के अपने दोस्त को पकड़ा और अन्य साथियों के साथ पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटते हुए वह पुलिया की तरफ ले गया। वहां पर तमंचा निकाला और बीच माथे पर गोली मार दी।

उसकी हत्या के बाद सभी फरार हो गए। सुबह दूसरे संप्रदाय के युवक का शव मिला तो हड़कंप मच गया। स्वजन के शिकायती पत्र पर फरीदपुर पुलिस ने लवी व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। हालांकि, स्वजन 50 हजार रुपये के लेन देन की बात पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

स्वजन का कहना, रात भर लगाते रहे फोन मृतक युवक के स्वजन का आरोप है कि हत्यारोपित युवक ने ही उसे फोन कर दावत को बुलाया था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सुबह सात बजे तक उसके फोन पर रिंग गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी माथे पर गोली लगने की पुष्टि हुई है। साथ ही शरीर पर मारपीट के भी सात-आठ निशान हैं। घटना के बाद से आरोपित मौके से फरार हो गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पुलिस का कहना हैं कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।