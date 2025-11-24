बरेली : यात्रियों के लिए बड़ी खबर: शहर के बाहरी रूटों से ई-बसें हटीं, सिटी रूटों पर 'हर दस मिनट' का शेड्यूल

जागरण संवाददाता, बरेली। शासन के निर्देश पर शहर के बाहर संचालित की जा रहीं इलेक्ट्रानिक बसों को बाहरी रूटों से हटा लिया गया है। अब इनका संचालन शहर में निर्धारित रूटों पर ही किया जा रहा है। शीशगढ़ और शेरगढ़ रूट से ई-बसें पिछले सप्ताह ही हटा ली गई थीं, सोमवार से मनौना धाम तक चलाई जा रही ई-बसों को भी हटा लिया गया है।

अब सभी ई-बसों का शहर के प्रमुख रूटों पर ही संचालित कराया जाएगा। लोगों को हर दस मिनट में ई-बस की सुविधा मिलती रहेगी। मनौना धाम रूट पर परिवहन निगम की आठ बसें पहले से चलाई जा रही हैं, बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। शहर में एक छोर से दूसरे छोर तक आवागमन के लिए नगर निगम की ओर से ई-बस सेवा संचालित कराई जा रही है।

बरेली सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड प्रबंध संचालन समिति इसका संचालन कर रही है। परिवहन निगम की ओर से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की तैनाती की गई है। प्रमुख रूटों पर चल रही 25 ई-बसों को अपेक्षित यात्री नहीं मिल पाने के कारण ई-बसों को शीशगढ़, शेरगढ़ और मनौना धाम रूट पर भी संचालित किया जा रहा था।

इससे आय तो बढ़ गई थी, लेकिन शहर के लोगों को इस सुविधा का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिकायतें पहुंचने पर शासन ने शहर के बाहर के रूटों पर ई-बसों को संचालन बंद कराने का आदेश जारी किया। शीशगढ़ और शेरगढ़ रूटों पर चलने वाली ई-बसाें को पिछले सप्ताह ही बंद करा दिया गया था। सोमवार से मनौना धाम रूट पर चल रही ई-बसों को भी हटा लिया गया है।

पूरे शहर को कवर करने के लिए तीन रूट बनाए गए हैं। पहला रूट मिनी बाइपास से वाया सौफुटा, पीलीभीत बाइपास होते हुए रेलवे जंक्शन, दूसरा मिनी बाइपास से डेलापीर महादेव पुल होते हुए रेलवे जंक्शन और तीसरे रूट झुमका तिराहा से चौपुला, गांधी उद्यान होते हुए सेटेलाइट तक ई-बसों का संचालन किया जा रहा है।

शेरगढ़ और शीशगढ़ रूट पर संचालित की जा रहीं 13 बसों को हटाकर रूट नंबर एक पर पांच, रूट नंबर दो पर तीन और रूट नंबर तीन पर पांच बसों को समायोजित किया गया है। अब मनौना धाम रूट से हटाई गई बसों को भी इन्हीं रूटों पर संचालित किया जा रहा है। शेड्यूल ऐसा बनाया गया है कि हर दस मिनट पर लोगों को ई-बस की सुविधा मिलती रहे।

एआरएम ई-बस मनीषा के अनुसार रूट नंबर एक पर 10 बसें लगाई गई हैं। मिनी बाइपास स्वाले नगर से पहली बस 6.40 बजे निकलेगी और 7.00 बजे जंक्शन पहुंच जाएगी। 7.40 बजे जंक्शन से निकलकर 8.30 बजे मिनी बाइपास पहुंच जाएगी। इसी तरह हर 15 मिनट बाद बसों का शेड्यूल बनाया गया है ताकि मार्ग में हर 15 मिनट पर लोगों को ई-बस सेवा की उपलब्धता मिलती रहे।

रूट नंबर दो पर पांच बसों का संचालन किया जाएगा। मिनी बाइपास से पहली बस 7.30 बजे निकलेगी जो 8.00 बजे जंक्शन पहुंच जाएगी। जंक्शन से 8.20 बजे चलकर 9 बजे मिनी बाइपास पहुंच जाएगी। इसी तरह रूट नंबर तीन पर 10 बसें लगाई गई हैं। पहली बस मिनी बाइपास से 7 बजे निकलेगी और 7.30 बजे झुमका तिराहा पहुंच जाएगी।