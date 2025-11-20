5 साल की बदहाली होगी दूर: बरेली कॉलेज का ऐतिहासिक सभागार अब होगा अत्याधुनिक, नैक की तैयारी तेज
बरेली कॉलेज (Bareilly College) ने NAAC मूल्यांकन की तैयारी तेज की। 5 साल से बंद पड़ा ऐतिहासिक सभागार अब 'स्मार्ट ऑडिटोरियम' बनेगा। अत्याधुनिक साउंड, प्रोजेक्शन सिस्टम और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की सुविधा मिलेगी। कॉलेज प्रशासन ने जीर्णोद्धार के लिए जल्द टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज का ऐतिहासिक सभागार पिछले करीब पांच वर्षों से बदहाली का शिकार है। मरम्मत के अभाव में यह लंबे समय से बंद पड़ा है। अब इसे नया रूप देकर स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसे नैक मूल्यांकन के लिए तैयार करने में अहम कड़ी माना जा रहा है।
वर्ष 2013 में कालेज को नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड मिला था। उस समय मेरठ को छोड़कर आसपास के क्षेत्र में किसी के पास नैक ए ग्रेड नहीं था। अब कालेज फिर से नैक में आवेदन करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में, कालेज का मुख्य सभागार पूरी तरह से बंद पड़ा है। इसके अंदर लगे महंगे उपकरण भी खराब हो चुके हैं।
छात्रों की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए इस हाल का उपयोग न हो पाना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। मजबूरी में छात्र-छात्राओं को फ्रेशर्स पार्टी, विदाई समारोह और अन्य आयोजनों के लिए होटल तक का रुख करना पड़ रहा है।
टेंडर निकालने की प्रक्रिया होगी शुरू
प्राचार्य प्रोफेसर ओमप्रकाश राय ने इस बदहाली पर गंभीरता दिखाते हुए सभागार को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एक ''स्मार्ट सभागार'' बनाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के कार्य के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कहा, वह चाहते हैं कि छात्रों को एक ऐसा मंच मिले जो आधुनिक तकनीकों से युक्त हो। इसके लिए जल्द ही टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अत्याधुनिक साउंड और प्रोजेक्शन सिस्टम बढ़ाएगा रौनक
स्मार्ट सभागार बनने के बाद इसमें न केवल अत्याधुनिक साउंड और प्रोजेक्शन सिस्टम होंगे, बल्कि आनलाइन सम्मेलन भी किए जा सकेंगे। यह पहल पांच साल से बंद पड़े केंद्र को फिर से जीवंत कर देगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।