    कैसे बनेंगे स्‍वच्‍छता में नंबर वन : प्रशासनिक आयोजन के बाद कॉलेज के खेल मैदान को बना दिया 'कूड़ेदान' 

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के बाद बरेली कॉलेज का खेल मैदान कूड़ेदान बन गया है। जगह-जगह गड्ढे, सड़े हुए व्यंजनों और कचरे के अंबार से भीषण दुर्गंध आ रही है, जिसने रक्षा अध्ययन विभाग में छात्रों का बैठना दूभर कर दिया है। टेंट हटाने के बाद भी सफाई न होने से खिलाड़ियों के चोटिल होने का खतरा बढ़ गया है।

    आयोजन के बाद मैदान में पड़ा कूड़ा

    जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज का मैदान अब खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान कम और प्रशासनिक आयोजनों का स्थल अधिक बनता जा रहा है। लगातार हो रहे कार्यक्रमों से मैदान की दुर्दशा होने लगी है, जिससे यहां अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों व आसपास की कक्षाओं के छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जगह-जगह हुए गड्डे और मैदान में पड़े कचरे से आ रही दुर्गंध के बीच शनिवार को कक्षा संचालन मुश्किल हो गया। कालेज में समाज कल्याण विभाग की ओर से 27 और 28 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कराया गया। इसमें टेंट लगाने के लिए जगह-जगह गड्ढे खोदे गए, वहीं समारोह के बाद कचरा भी जस का तस छोड़ दिया।

    इससे मैदान में जगह-जगह बिखरे व्यंजनों के सड़ने से पास के रक्षा एवं स्ट्रटेजिक अध्ययन के जिस कक्षा में दोपहर में मिड टर्म चल रहे थे। वहां तक दुर्गंध आ रही थी, प्रवेश द्वार पर ही कचरे का ढेर लगा होने से विद्यार्थी और शिक्षक बचते-बचाते विभाग तक पहुंचे।

    टेंट हटाना याद, सफाई करने में देरी

    शनिवार को पूरे दिन टेंट हटाने का कार्य चलता रहा, लेकिन सफाई को लेकर किसी प्रकार की तत्परता नहीं दिखाई दी। कालेज कर्मचारी व शिक्षकों ने बताया, पूर्व में हुए प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान मैदान की बाउंड्री तोड़कर एक अस्थायी रोड भी डाल दी गई थी, जिसने खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। ट्रैक्टर-ट्राली, जेसीबी आने से मैदान में गहरे गड्ढे हो गए। समतल मैदान के बदहाल होने से खिलाड़ियों के चोटिल होने की आशंका बढ़ गई है।

     

    कालेज में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। पूर्व में हुए आयोजन के बाद भी कई बार पत्राचार किया गया, तब सफाई हो सकी थी। खेल मैदान को ठीक कराया जाएगा।

    - प्रो. ओमप्रकाश राय, प्राचार्य, बरेली कालेज


