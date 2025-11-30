जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज का मैदान अब खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान कम और प्रशासनिक आयोजनों का स्थल अधिक बनता जा रहा है। लगातार हो रहे कार्यक्रमों से मैदान की दुर्दशा होने लगी है, जिससे यहां अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों व आसपास की कक्षाओं के छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जगह-जगह हुए गड्डे और मैदान में पड़े कचरे से आ रही दुर्गंध के बीच शनिवार को कक्षा संचालन मुश्किल हो गया। कालेज में समाज कल्याण विभाग की ओर से 27 और 28 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कराया गया। इसमें टेंट लगाने के लिए जगह-जगह गड्ढे खोदे गए, वहीं समारोह के बाद कचरा भी जस का तस छोड़ दिया।

इससे मैदान में जगह-जगह बिखरे व्यंजनों के सड़ने से पास के रक्षा एवं स्ट्रटेजिक अध्ययन के जिस कक्षा में दोपहर में मिड टर्म चल रहे थे। वहां तक दुर्गंध आ रही थी, प्रवेश द्वार पर ही कचरे का ढेर लगा होने से विद्यार्थी और शिक्षक बचते-बचाते विभाग तक पहुंचे।