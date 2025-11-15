बरेली और बीसलपुर के बीच की दूरी 27 दिनों के लिए 40 KM बढ़ी, बस का किराया इतने रुपये तक पहुंचा

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली से बीसलपुर के बीच की दूरी 27 दिन के लिए 40 किमी अधिक हो जाएगी। बस का किराया भी 22 रुपये बढ़ जाएगा। वजह, बरेली-भुता-बीसलपुर राष्ट्रीय मार्ग-720 बी पर लोक निर्माण विभाग देवहा नदी पर पुल की मरम्मत कराई जाएगी। इसकी वजह से 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक 27 दिन के लिए रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाईवे पर किमी 28 में देवहा नदी पर स्थित पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसकी मरम्मत के लिए बजट स्वीकृति मिल जाने के बाद राष्ट्रीय मार्ग खंड के अधिशासी अभियंता शशांक भार्गव ने राजस्व विभाग, पुलिस और यातायात पुलिस को पत्र भेजकर परिवर्तित मार्ग से वाहनों का आवागमन कराने का आग्रह किया है। कार्य आरंभ कराने की तैयारी की है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए रूट डायवर्जन किया गया है। छोटे वाहनों का आवागमन अहिरौला चौराहे से क्योलड़िया, मेथी चौराहा, बरखेड़ा होकर बीसलपुर तक होगा। इसके अलावा बड़े वाहनों को भुता से फरीदपुर, तिलहर, निगोही होते हुए बीसलपुर तक निकाला जाएगा।

उन्होंने जिलाधिकारी बरेली और पीलीभीत के अलावा पुलिस अधीक्षक यातायात बरेली और पीलीभीत, एसडीएम फरीदपुर, बीसलपुर, थानाध्यक्ष भुता, बीसलपुर को पत्र लिखकर रूट डायवर्जन को क्रियान्वित कराने का आग्रह किया है ताकि मरम्मत कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके।

देवहा नदी पर 100 मीटर के पुल पर मरम्मत कार्य की वजह से यात्रियों को करीब 40 किमी घूमकर जाना पड़ेगा। बरेली से बीसलपुर 45 किमी दूर है। बस का किराया 60 रुपये है। रूट डायवर्जन लागू होने पर दूरी 85 किमी हो जाएगी।