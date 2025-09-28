बरेली उपद्रव में बड़ा अपडेट: मौलाना ने कहा- 'बिगाड़ दो शहर का माहौल, मकदस होगा पूरा भले हत्या ही क्यों न करनी पड़े'

बरेली में उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया जिसमें 22 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। मौलाना के कहने पर शहर का माहौल बिगाड़ने और मुसलमानों की ताकत दिखाने के नारे लगे। भीड़ ने पुलिसकर्मियों से लूटपाट भी की। पुलिस ने नदीम समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है।

जगारण संवादताता, बरेली। उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस पर हमला किया बल्कि उनकी हत्या का प्रयास किया। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों के तमाम उपकरण भी लूट लिए। उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह दीवार को गिराने का प्रयास करते हुए फरार हो गए।

इस उपद्रव में 22 से अधिक पुलिसकर्मियों को चोट लगी। उपद्रवियों का कहना था कि मौलाना ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है। भले ही इसके लिए पुलिस वालों की हत्या क्यों न करनी पड़े। उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को किया घायल पुलिस के मुताबिक, उपद्रवियों की भीड़ नारेबाजी करते हुए कह रही थी कि आज मुसलमानों की ताकत दिखानी है। किसी तरह से पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर उपद्रवियों को खदेड़ा तो उन्होंने पुलिस से ही लूट शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया मगर वह दीवार को गिराने का प्रयास करते हुए फरार हो गए।

इस तरह का माहौल देखकर आस-पास के लोगों में भी भगदड़ मच गई। उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। आरोप है कि भीड़ में शामिल आरोपित नदीम ने भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया। सिर तन से जुदा के नारे लगने लगे। किसी तरह से पुलिस ने हालात पर काबू पाया। जिसमें पुलिसकर्मियों के अलावा भी कई अन्य लोग घायल हुए।

यह पुलिसकर्मी हुए घायल इस हमले के दौरान परवेंद्र सिंह, राजन, रिऋभ चौधरी, चेतन, उग्रवीर सिंह, सोमदत्त शर्मा, विजेंद्र सिंह एवं डीआइजी स्कार्ट के सोनवीर, नितिन कुमार, विपिन कुमार, दारोगा निशांत मालिक, नितिन व धर्मेंद्र कुमार, दिग्विजय, अखिलेश कुमार, कपिल, गौरव, जितेंद्र राणा, रोबिन सिंह, अंकित गिरी, प्रवेद कुमार, मुन्ना लाल, मोनू, नितिन, गौरव, निशांत कुमार आदि घायल हुए।

इन लोगों पर लिखी गई प्राथमिकी कोतवाली में उपद्रवियों पर पांच प्राथमिकी लिखी गई। पहली प्राथमिकी में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, फजैल, फरमान रियाज, सरफराज, रिहान, तोहीद, मोहम्मद सरफराज, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरूद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मोहम्मद शरीफ, इमाम कौनैन रजा, इमाम मुशरूफ शेख, ईमादी शमशेर रजा, अजीम अहमद, मोहम्मद आमिर, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जीशान, फैसल, नदीम सकलैनी पार्षद काकर टोला। चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस की तरफ से लिखाई गई प्राथमिकी में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और 150 अज्ञात।

चौकी प्रभारी बिहारीपुर की तरफ से लिखी प्राथमिकी में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और 150 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी। चौकी इंचार्ज कुतुबखाना की तरफ से लिखी गई प्राथमिकी में कोहिनूर, हसन, साहिल, सईद अहमद, रिहान, अफरोज, जुबैर, सलमान, तकीम, अरहान, अहमद रजा, मोहम्मद फरहान रजा, अदनान रजा, मौलाना तौकीर, नदीम खां के साथ 450 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई।

चौकी इंचार्ज मठ की चौकी की तरफ से लिखी गई प्राथमिकी में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और मोहम्मद रईस के अलावा 125 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है। कैंट थाने में लिखी गई प्राथमिकी में शराफत हाफिज, मुन्ने दुकानदार, शाहिद, नफीस, साकिब जमाल, बरकत, गौहर खां, मोहम्मद महताब और 60 अज्ञात को नामजद किया गया। बारादरी में लिखी प्राथमिकी बारादरी में लिखी गई प्राथमिकी में नदीम, अनीस सकलेनी, साजिद सकलेनी, तहमीन, वसीन तहसीनी, अजीम, अदनान, मोईन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, मोबीन, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खां, दाऊद खां, अमन, अजलम रफी, फैजान, समनान, सम्मू, अरशद उल्ला, मुस्तफा नूरी, नौशाद खान, मुनीम मियां, मोहम्मद आकिब, मुन्ना, सलाउद्दीन, यूनुस और आशू समेत 250 को नामजद किया गया है। इसके अलावा भी प्रेमनगर और किला में नामजद किया गया है।