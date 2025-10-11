बरेली में जाम से छुटकारे के लिए फिर से बनेंगे ये 10 चौराहे, ट्रैफिक पुलिस-PWD और ये विभाग करेंगे सर्वे

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगते जाम को देखते हुए प्रमुख चौराहों-तिराहों का पुर्ननिर्माण किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम, यातायात पुलिस, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के विशेषज्ञ संयुकत रुप से सर्वे करेंगे। जिसमें यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे ट्रैफिक डेंसिटी समेत अन्य बिंदुओं पर काम किया जाएगा। इसमें आने वाली खर्च राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नगर निगम क्षेत्र के अधिकतर चौराहों-तिराहों पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इसको लेकर कई बार एंबुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ढेरों परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर अब प्रशासन ने संयुक्त रुप से पहल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूर्व में किए गए सर्वे का भी अध्ययन किया जा रहा है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि शहर के दस प्रमुख चौराहों-तिराहों का पुर्नविकास की योजना बनाई जा रही है।

ये चौराहे हैं शामिल इसमें गांधी उद्यान, दामोदर स्वरुप तिराहा, नावल्टी चौराहा, समेत अन्य तिराहे-चौराहे शामिल हैं। इसके लिए एनकैप से धनराशि लगाने पर मंथन किया गया है। कहा कि इसके लिए एसपी यातायात अकमल खान व अन्य विभागों के विशेषज्ञों से भी सहयोग लिया जा रहा है।