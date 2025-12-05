Language
    मौत के बाद नहीं रुका नो इंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश, 10 ट्रैक्टर ट्राली सीज, 15 का चालान

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    एक दुखद घटना के बाद भी नो इंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश जारी है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया और 15 ट्रक व ट्रैक ...और पढ़ें

    नो इंट्री में घुसे ट्रक चालक को डांटते हुए ट्रैफि‍क पुलि‍स

    जागरण संवाददाता, बरेली। नो एंट्री में घुसे ट्रक की वजह से महिला की मौत के बाद भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं लगी। लगातार नो एंट्री में आकर लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। एसएसपी ने जब चार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निलंबित किया तो सभी चौकन्ने हो गए। एसपी ट्रैफिक के आदेश के बाद नो एंट्री में आने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो गई। पहले ही दिन 30 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

    इसमें 10 ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया 15 ट्रक व ट्रैक्टर-ट्राली के विरुद्ध चालन की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी। नो एंट्री में सबसे ज्यादा भारी वाहन डेलापी, ट्रांसपोर्ट नगर, कैंट और बदायूं रोड की तरफ से घुसते हैं। मगर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इन पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे थे।

    ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के ड्यूटी पर होने के बाद भी ट्रक धड़ल्ले से और तेज रफ्तार में निलकते रहे। बुधवार को जब हादसे में महिला की मौत हो गई तो पुलिस विभाग के कान खड़े हुए। एसपी ट्रैफिक के आदेश पर तत्काल प्रभाव से शहर के सभी चौराहों और ड्यूटी प्वाइंट पर चेकिंग के आदेश दिए गए। ट्रैफिक पुलिस ने डेलापीर, लाल-फाटक, कैंट, चौपुला, गांधी उद्यान और इज्जतनगर तिराहा पर चैकिंग शुरू हो गई।

    वहां से नो एंट्री में आने वाले 10 ट्रैक्टर ट्रालियों को सीज किया गया। यह सभी रेता बजरी ढोने वाले थे। इसके अलावा तीन ट्रक और 12 ट्रैक्टर-ट्रालियों के चालान किए गए। दोबारा घुसने पर उनके विरुद्ध भी सीज करने की चेतावनी दी गई। तीनों ट्रक सेटेलाइट और इसाइयों की पुलिया पर ही पकड़े गए।

    उन्होंने छूटने का भरपूर प्रयास किया मगर पुलिस ने उनका चालान कर दिया। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि अब इस कार्रवाई को अभियान का रूप दिया गया है। जब तक शहर में नो एंट्री के समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती तब तक यह अभियान जारी रहेगा।

     

