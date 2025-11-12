Language
    बरेली : दिविज के संग अपहरण की साजिश में शामिल सोनू बड़ा अपराधी, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    बरेली में दिविज के अपहरण की साजिश में शामिल सोनू एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर पहले से ही लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में सोनू की सक्रिय भूमिका सामने आई है। पुलिस उसकी और उसके साथियों की तलाश कर रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है।

    जागरण संवदादाता, बरेली। एमबीबीएस के छात्र गौरव के अपहरण की पटकथा पिछले एक माह पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड दिविज की दोस्ती कैब ड्राइवर से हुई तो उसने इस घटना को अंजाम दिलाने के लिए सोनू का नाम बताया। कैब ड्राइवर ने ही दिविज की मुलाकात सोनू से कराई थी। सोनू फतेहगंज पश्चिमी थाने का ही बड़ा अपराधी है।

    उसके विरुद्ध लूट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं में पूर्व में प्राथमिकी लिखी जा चुकी हैं। आशंका है कि यदि पुलिस सही समय पर अपराधियों तक नहीं पहुंचती तो कोई बड़ा कदम भी उठा सकता था, क्योंकि इस उद्देश्य से अपहरण किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना का राजफाश होगा।

    दिविज मूल रूप से दिल्ली निवासी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है। उसके पिता टैंट के काम के साथ ही बरातों में साज-सज्जा का भी टेंडर लेते हैं। तीन साल पहले उन्होंने दिविज का राजश्री मेडिकल कालेज में एमबीबीएस में एडमिशन कराया। छुट्टी से जब भी दिविज दिल्ली से वापस आता तो कैब से आता था हर बार एक ही कैब से आने की वजह से उसकी कैब ड्राइवर से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी।

    दिविज को आनलाइन बिजनेस का शौक है। उसने इंटरनेट के माध्यम से ही जूतों के काम में रुपये इंवेस्ट करना शुरू कर दिया था। शुरूआत में उससे कुछ फायदा हुआ जिससे उसका लालच बढ़ता चला गया, पिछले कई महीनों से उसे लगातार घाटा हो रहा था। उसी घाटे को पूरा करने के लिए उसने कालेज के छात्रों से रुपये उधार लेना शुरू किए जिसकी वजह से उस पर करीब 15 लाख रुपये का कर्ज हो गया था।

    कर्जे को निपटाने को उसने कैब ड्राइवर दोस्त से गौरव के अपहरण की योजना साझा की। कैब ड्राइवर ने उसे फतेहगंज पश्चिमी निवासी सोनू से मिलवाया। मगर इस बात की जानकारी नहीं थी कि सोनू एक बड़ा अपराधी है। पूर्व में वह जेल भी जा चुका है। उसके विरुद्ध लूट, मुठभेड़ और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में मुकदमे पंजीकृत हैं। हालांकि, इस घटना के बाद से वह फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है

    क्या था पूरा घटनाक्रम समझिए

    महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के सोनई गांव निवासी गौरव वरपे राजश्री मेडिकल कालेज में एमबीबीएस छात्र हैं। गौरव ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे वह अपने बैचमेट दिविज बहल और गौरवेंद्र सिंह के साथ स्कूटी से घूमने के लिए निकले थे। वहां से लौटते समय राधा कृष्ण मंदिर से थोड़ा आगे एक ईको कार उनके पास आई और तीनों को जबरन कार में बैठा लिया।

    इसके बाद वह सूनसान रास्तों पर कार को घुमाते रहे। आरोपितों ने गौरव के खाते का यूपीआइ पिन पूछा और अगल-अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कर लिए। दिविज इस पूरे प्रकरण में शामिल यह उन्हें तब पता चला जब बदमाशों में से एक बदमाश को दिविज बार-बार सोनू के नाम से बुला रहा था।

    इसके बाद दिविज ने गौरव के पिता और उनके दोस्त को 50 लाख की फिरौती के लिए फोन किया। सोमवार को जब पुलिस को सूचना मिली तो सर्विलांस की मदद से आरोपितों को पकड़कर गौरव को छुड़ाया था। इस मामले में दिविज व सोनू को नामजद करते हुए अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई थी।