    यूपी का वो शहर, जहां चोरी हो गईं स्मार्ट सिटी की फैंसी लाइटें; पोल तक को कर दिया गायब

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगी फैंसी लाइटें फिर चोरी हो गई हैं, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बियावानी कोठी से खुर्रम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को कैमरों के जाल से लैस कर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के मध्य स्थित बियावानी कोठी से खुर्रम गौटिया कैंट रोड पर बीती रात चोरों ने तमाम कैमरों और अन्य सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए स्मार्ट सिटी के तहत लगी फैंसी लाइटें पोल के साथ चोरी कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात पोल चोरी होने की जानकारी मिलते ही विभाग में खलबली मच गई। मरम्मत कार्य में लगी कार्यदायी संस्था सोबती इंफ्राटेक ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ पुलिस को शिकायत पत्र देकर चोराें को पकड़ने की अपील की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अप्रैल में स्मार्ट सिटी की चार मीटर पोल की 19 लाइटें एवं 19 ब्राइकेट चोरी हुए थे।

    स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मेजर रोड फेस-टू परियोजना के रोड़ संख्या दस (वियावानी कोठी से खुर्रम गौटिया कैंट की तरफ के रोड) पर पोल एवं फैंसी लाइटें लगाई गई हैं। परियोजना के कार्य के साथ देखरेख की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सोबती इंफ्राटेक के पास ही है।

    इस बीच कई मार्गों पर लगी लाइटों के क्षतिग्रस्त होने तो कई जगह लाइटों के खराब होने के बाद कार्यदायी संस्था की ओर से मरम्मत कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को कार्यदायी संस्था के कार्यदायी संस्था की ओर से स्मार्ट सिटी के अपर मुख्य कार्यकारी एवं अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय को शिकायती पत्र देकर बताया कि, स्मार्ट सिटी मेजर रोड फेज-टू के तहत लाइटों की मरम्मत का कार्य किया जा रह है।

    रोड संख्या-दस (वियावानी कोठी से खुर्रम गौटिया कैंट की तरफ के रोड) पर लगे चार मीटर लाइट के सात पोल बीती रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा खोले जा चुके हैं। इससे पहले एक अप्रैल- को भी चार मीटर पोल की 19 लाइटें एवं 19 ब्राइकेट चोरी हुए थे। जिसकी सूचना भी संबंधित थाने में दी गई थी लेकिन प्रकरण में कोई उचित कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही। ठेकेदार ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और पुलिस को शिकायती पत्र देकर चोरों को पकड कर विधिक कार्रवाई की अपील की है।