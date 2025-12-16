यूपी का वो शहर, जहां चोरी हो गईं स्मार्ट सिटी की फैंसी लाइटें; पोल तक को कर दिया गायब

जागरण संवाददाता, बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को कैमरों के जाल से लैस कर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के मध्य स्थित बियावानी कोठी से खुर्रम गौटिया कैंट रोड पर बीती रात चोरों ने तमाम कैमरों और अन्य सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए स्मार्ट सिटी के तहत लगी फैंसी लाइटें पोल के साथ चोरी कर लिया।

सात पोल चोरी होने की जानकारी मिलते ही विभाग में खलबली मच गई। मरम्मत कार्य में लगी कार्यदायी संस्था सोबती इंफ्राटेक ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ पुलिस को शिकायत पत्र देकर चोराें को पकड़ने की अपील की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अप्रैल में स्मार्ट सिटी की चार मीटर पोल की 19 लाइटें एवं 19 ब्राइकेट चोरी हुए थे।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मेजर रोड फेस-टू परियोजना के रोड़ संख्या दस (वियावानी कोठी से खुर्रम गौटिया कैंट की तरफ के रोड) पर पोल एवं फैंसी लाइटें लगाई गई हैं। परियोजना के कार्य के साथ देखरेख की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सोबती इंफ्राटेक के पास ही है।

इस बीच कई मार्गों पर लगी लाइटों के क्षतिग्रस्त होने तो कई जगह लाइटों के खराब होने के बाद कार्यदायी संस्था की ओर से मरम्मत कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को कार्यदायी संस्था के कार्यदायी संस्था की ओर से स्मार्ट सिटी के अपर मुख्य कार्यकारी एवं अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय को शिकायती पत्र देकर बताया कि, स्मार्ट सिटी मेजर रोड फेज-टू के तहत लाइटों की मरम्मत का कार्य किया जा रह है।