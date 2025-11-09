बरेली में तीसरे दिन भी नहीं उठा कूड़ा, सफाई कर्मियों को मनाने पहुंचे राज्यमंत्री की कोशिश भी नाकाम 

जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने के विरोध में हड़ताल पर उतरे नगर निगम सफ़ाई कर्मियों ने तीसरे दिन भी कार्य पर लौटने से इनकार कर दिया। इससे पूरे शहर के गलियों और सड़कों पर जगह-जगह कूड़े का ढेर लगने लगा है।

नगर निगम कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। इस बीच रविवार दोपहर दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री और एससी-एसटी आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया निगमकर्मियों से संवाद करने पहुंचे।

कहा कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वह पहुंचे हैं और प्रकरण में दोषी लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए काम पर लौटने का आग्रह किया। लेकिन सफ़ाईकर्मियों ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी के मौके पर पहुंचने के बाद ही हड़ताल ख़त्म करने की बात कही।