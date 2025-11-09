Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में तीसरे दिन भी नहीं उठा कूड़ा, सफाई कर्मियों को मनाने पहुंचे राज्यमंत्री की कोशिश भी नाकाम 

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    बरेली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के विरोध में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। राज्यमंत्री उमेश कठेरिया ने कर्मियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नगर आयुक्त और जिलाधिकारी के आने पर ही हड़ताल खत्म करने की बात पर अड़े रहे। नगर आयुक्त ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने के विरोध में हड़ताल पर उतरे नगर निगम सफ़ाई कर्मियों ने तीसरे दिन भी कार्य पर लौटने से इनकार कर दिया। इससे पूरे शहर के गलियों और सड़कों पर जगह-जगह कूड़े का ढेर लगने लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। इस बीच रविवार दोपहर दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री और एससी-एसटी आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया निगमकर्मियों से संवाद करने पहुंचे।

    कहा कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वह पहुंचे हैं और प्रकरण में दोषी लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए काम पर लौटने का आग्रह किया। लेकिन सफ़ाईकर्मियों ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी के मौके पर पहुंचने के बाद ही हड़ताल ख़त्म करने की बात कही।

    इस पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने हड़ताल पर बैठे लोगों को आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया और काम पर लौटने को कहा।

    इस पर हड़ताल पर बैठे लोगों ने आपस में बात करने के लिए नगर आयुक्त से दस मिनट का समय देने की मांग की। नगर आयुक्त ने हड़ताल स्थल से हटते हुए हड़ताल पर कर्मियों को आपस में संवाद करने का समय दिया है।