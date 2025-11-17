Language
     बरेली में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

    By Rajeev Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:34 PM (IST)

    बरेली में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।

    संवाद सूत्र, भुता। बरेली बीसलपुर मार्ग पर शनिवार देर रात गांव अहिरौला पेट्रोल पंप के सामने ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शिवम उसका दोस्त राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों घायलों को बरेली अस्पताल भेजा। जहां राहुल को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायल शिवम की हालत गंभीर वनी है।

    मृतक के स्वजन ने बताया कि राहुल चेन्नई में नौकरी कर रहा था। घर वापस आया। तभी राहुल ने अपने दोस्त सुनोरा निवासी शिवम को फोन करके बाइक लेकर बरेली बुलाया था। तभी शिवम व दोस्त राहुल के साथ दोनों बाइक पर सवार होकर बरेली से अपने गांव डडिया नवाजिश को आते समय ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से शिवम व राहुल गंभीर रूप से घायल हो गये।

    डॉक्टरों ने राहुल 22 वर्षीय निवासी ग्राम डडिया नवाजिश अली को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।