बरेली पुलिस की राइफल छीनने वाले दो उपद्रवी मुठभेड़ में गिरफ्तार, इदरीश और इकबाल के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बरेली। शुक्रवार को हुए उपद्रव में पुलिस से राइफल छीनकर भागने वाले दो उपद्रवियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उनके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में आरोपितों ने दी थी जानकारी पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम शाहजहांपुर के मदनापुर निवासी इदरीश और इकबाल बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस से राइफल छीनने के बाद तमंचे से फायरिंग की और फरार हो गए। बुधवार सुबह उन्हें सीबीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

दंगे का खाका खींचा था 26 सितंबर को आरोपित की मौलाना तौकीर रजा से वाट्सएप के माध्यम से कई बार बात हुई। इससे पहले भी इसने आईएमसी के अन्य आरोपितों के साथ पूरे दंगे का खाका खींचा था। दो आरोपित बिहार के निवासी इस दंगे में दो आरोपित मोहम्मद यह आरोपित हुए गिरफ्तार कोतवाली से कसान, अमान, मोहम्मद हरमेन, नेमतुल्ला, मोईन, मोहम्मद महताब, जाकिर, फैजान, अब्दुल नफीस, गुड्डू अहमद, अयान, रईस, शेरू, और हस्सान शामिल हैं।