बरेली पुलिस की राइफल छीनने वाले दो उपद्रवी मुठभेड़ में गिरफ्तार, इदरीश और इकबाल के पैर में लगी गोली
बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव के दौरान पुलिस से राइफल छीनकर भागने वाले दो उपद्रवियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के रहने वाले इदरीश और इकबाल नामक इन आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि राइफल छीनने के बाद उन्होंने तमंचे से फायरिंग की और फरार हो गए थे।
पूछताछ में आरोपितों ने दी थी जानकारी
पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम शाहजहांपुर के मदनापुर निवासी इदरीश और इकबाल बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस से राइफल छीनने के बाद तमंचे से फायरिंग की और फरार हो गए। बुधवार सुबह उन्हें सीबीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।
दंगे का खाका खींचा था
26 सितंबर को आरोपित की मौलाना तौकीर रजा से वाट्सएप के माध्यम से कई बार बात हुई। इससे पहले भी इसने आईएमसी के अन्य आरोपितों के साथ पूरे दंगे का खाका खींचा था। दो आरोपित बिहार के निवासी इस दंगे में दो आरोपित मोहम्मद यह आरोपित हुए गिरफ्तार कोतवाली से कसान, अमान, मोहम्मद हरमेन, नेमतुल्ला, मोईन, मोहम्मद महताब, जाकिर, फैजान, अब्दुल नफीस, गुड्डू अहमद, अयान, रईस, शेरू, और हस्सान शामिल हैं।
इनमें हरमेन व नेमतुल्ला मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि वर्तमान में वह नौमहला मस्जिद में काम करते हैं। यहीं से यह दोनों इस उपद्रव में शामिल हुए थे और पुलिस पर हमला किया था। वहीं बारादरी से आईएमसी का जिला अध्यक्ष शमशाद, एक नाबालिग आरोपित और ताजिम को गिरफ्तार किया गया है।
