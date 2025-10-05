बरेली में उपद्रव के सात आरोपितों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम, संपत्तियों पर चार विभाग कर रहे संयुक्त कार्रवाई

बरेली में उपद्रव के बाद फरार इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के युवा इकाई अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत साजिश सकलैनी अफजल बेग हिस्ट्रीशीटर नायब बबलू खान नदीम और अदनान पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार इन सभी पर अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं। आरोपितों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए बरेली विकास प्राधिकरण नगर निगम और राजस्व विभाग पुलिस की मदद करेंगे।

इसके अलावा, आरोपितों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए बरेली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व विभाग के साथ पुलिस भी मदद करेगी। कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी थानों की पुलिस अपने क्षेत्र में रहने वाले आरोपितों की जानकारी इन विभागों से साझा करेगी।

जांच में अवैध निर्माण की पुष्टि होने पर ध्वस्तीकरण, सीलिंग की जाएगी। कानपुर के 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में 26 सितंबर को आइएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उपद्रव कराया था। उसके उकसावे पर आई भीड़ ने कोतवाली, प्रेमनगर और बारादरी क्षेत्र में पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव व फायरिंग की थी।

इन तीनों थानों में 126 नामजद एवं तीन हजार अज्ञात पर 10 मुकदमे लिखे गए थे। अब तक पुलिस मौलाना तौकीर समेत 88 को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार, साजिश सकलैनी ने बारादरी, अल्तमश रजा ने बारादरी व प्रेमनगर, अफजल बेग ने किला व बारादरी और पार्षद अनीस के बेटे अदनान व नायब, नदीम, बबलू ने बारादरी क्षेत्र में उपद्रव किया था।

नदीम पूर्व में पंजीकृत सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में भी नामजद है। इनाम घोषित होने के बाद भी आरोपित पकड़ में नहीं आए तो कोर्ट में अर्जी देकर गैरजमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। रविवार को प्राधिकरण की टीम दोबारा जखीरा मुहल्ला पहुंची।

वहां आइएमसी प्रवक्ता नफीस के अवैध रजा बरातघर का 80 प्रतिशत हिस्सा शनिवार को ध्वस्त किया जा चुका था। शेष हिस्से पर बुलडोजर चलने से पड़ोसियों की दीवारों को नुकसान हो सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए 40 मजदूर लगाकर हथौड़ों से बाकी निर्माण तुड़वा दिया गया।