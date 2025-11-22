बरेली उपद्रव में शामिल जुनैद हुआ गिरफ्तार, बवाल से पहले घर-घर जाकर कही थी ये बात
मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर शहर में हुए उपद्रव के मामले में प्रेमनगर पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उपद्रव से पहले वह घर-घर जाकर लोगों को इस्लामियां ग्राउंड जाने के लिए कह रहा था। उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसका आपराधिक इतिहास खंगालकर आगे की कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर शहर में हुए उपद्रव का एक आरोपित प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उपद्रव से पहले उसने लोगों को घर-घर जाकर इस्लामियां ग्राउंड में जाने की बात कही थी। उसके विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। पुलिस उसका आपराधिक इतिहास निकालकर आगे की कार्रवाई की तैयारी में हैं।
कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव कराया था। मौलाना के आवाहन पर पहुंची भीड़ ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग की और पुलिस के उपकरण को भी लूटकर फरार हुए थे। इस मामले में शहर के पांच थानों कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, किला और कैंट में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। जिसमें से पुलिस मौलाना समेत अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
अन्य लोगों की पुलिस कर रही तलाश
बाकी अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही थी। इसी क्रम में प्रेमनगर पुलिस ने ब्रह्मपुरा छतरी वाला कुआं निवासी जुनैद अली उर्फ लकी शाह को गिरफ्तार किया। आरोपित प्रेमनगर थाने में उपद्रव से संबंधित लिखे गए मुकदमे में वांछित था। प्रेमनगर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरोपित ने बताया कि, मौलाना तौकीर के आह्वान पर इस्लामियां ग्राउंड में लोगों को एकत्र करने के लिए लोगों के घर-घर जा रहा था।
उन्हें समझा रहा था कि, किस तरह से उन्हें इस्लामियां तक पहुंचना हैं। पुलिस रोके तो उसने बच्चों को आगे करने की बात कही थी। इसके अलावा और क्या करना हैं सभी बातें समझाई थी। प्रेमनगर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, इसके बाद उसका चालान कर दिया गया।
