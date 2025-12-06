2010 दंगे के आरोपी लकी समेत 15 अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट, संपत्ति हो सकती है कुर्क

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में अपराध कर आमजन में भय व्याप्त करने की कोशिश करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने विधिक कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को एसएसपी ने 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी।

इसमें 2010 दंगे का आरोपित लकी शाह उर्फ जुनैद अली भी शामिल है। माना जा रहा है कि अपराधियों के संपत्तियों के विरुद्ध भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

जिले में लूट, चोरी, वाहन चोरी, हत्या के प्रयास, मारपीट, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले 15 अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गौसिया चौक निवासी रहीश अहमद उर्फ घिर्री, मोबीन, ज्ञान सिंह, छोटा, केशव उर्फ टेड़ा और प्रेमनगर निवासी जुनैद अली उर्फ लक्की शाह, रिठौरा हाफिजगंज निवासी करन, मढ़ीनाथ निवासी अनीश उर्फ विजय, सुभाषनगर निवासी मुकेश कन्नोजिया, सैदपुर हाकिंस निवासी उजैर, मोहसीन, छुटका, बैसपुर गुलड़िया निवासी लालू पटेल उर्फ शिवराज, अफरोज, सन्नी पटेल के विरुद्ध भोजीपुर, बिथरी, बारादरी, इज्जतनगर, आंवला समेत अन्य थानों में चोरी, गोकशी, लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास समेत अन्य गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।