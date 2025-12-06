Language
    2010 दंगे के आरोपी लकी समेत 15 अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट, संपत्ति हो सकती है कुर्क

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    बरेली में अपराध करने वाले 15 अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट खोल दी है। इनमें 2010 के दंगे का आरोपी लकी शाह उर्फ ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में अपराध कर आमजन में भय व्याप्त करने की कोशिश करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने विधिक कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को एसएसपी ने 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी।

    इसमें 2010 दंगे का आरोपित लकी शाह उर्फ जुनैद अली भी शामिल है। माना जा रहा है कि अपराधियों के संपत्तियों के विरुद्ध भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

    जिले में लूट, चोरी, वाहन चोरी, हत्या के प्रयास, मारपीट, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले 15 अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

    एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गौसिया चौक निवासी रहीश अहमद उर्फ घिर्री, मोबीन, ज्ञान सिंह, छोटा, केशव उर्फ टेड़ा और प्रेमनगर निवासी जुनैद अली उर्फ लक्की शाह, रिठौरा हाफिजगंज निवासी करन, मढ़ीनाथ निवासी अनीश उर्फ विजय, सुभाषनगर निवासी मुकेश कन्नोजिया, सैदपुर हाकिंस निवासी उजैर, मोहसीन, छुटका, बैसपुर गुलड़िया निवासी लालू पटेल उर्फ शिवराज, अफरोज, सन्नी पटेल के विरुद्ध भोजीपुर, बिथरी, बारादरी, इज्जतनगर, आंवला समेत अन्य थानों में चोरी, गोकशी, लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास समेत अन्य गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

    लकी पर दर्ज हैं 17 मुकदमे

    शहर में 2010 में हुए दंगे में प्रेमनगर निवासी लकी शाह उर्फ जुनैद अली भी आरोपित है। लकी के विरुद्ध जिले के अलग-अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में जमानत पर आरोपित रिहा है। अब पुलिस की ओर से हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद आरोपित लकी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही पुलिस फिर से बड़ी कार्रवाई कर सकती है। 15 आरोपितों में इज्जतनगर और आंवला के पांच-पांच और सुभाषनगर के दो, प्रेमनगर का एक, हाफिजगंज थाने का एक आरोपित शामिल है।