पहियों के नीचे छिपाकर क्या सामान इधर से उधर ले जाते थे आरोपी? यूपी पुलिस ने 4.18KG के साथ किया गिरफ्तार

जासं, बरेली। बारादरी पुलिस ने 4.18 किलोग्राम मार्फिन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से ट्रक भी बरामद किया है, जिसमें पहियों के नीचे छिपकर बेचते थे। मौके से एक आरोपित सुरेंद्र शर्मा फरार हो गया है।

पूछताछ में आरोपित सिराज ने बताया कि, वह मूल रूप से शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा का निवासी है और उसमें भमोरा के देवचरा निवासी सुरेंद्र के साथ मिलकर ये काम शुरू किया था।

पूछताछ में आरोपित ने स्वीकारा है कि वह नार्थ ईस्ट राज्यों से मार्फिन को लाकर उत्तर प्रदेश व आस पास के राज्यों में इसकी तस्करी करते थे। पुलिस आरोपित के ट्रक को जब्त कर उसे जेल भेज दिया है। फरार आरोपितों की तलाश में दो टीमें लगाई गईं हैं। एसपी सिटी मानुष पारीक का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपित को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।