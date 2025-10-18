Language
    बरेली में दीपावली वीक में पुलिस अलर्ट, पैदल गश्त करते दिखे ADG से लेकर DIG तक कई अधिकारी

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    बरेली पुलिस धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर अलर्ट पर है। एडीजी, डीआईजी और एसएसपी ने फ़ोर्स के साथ कुतुबखाना और बड़ा बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की। व्यापारियों और लोगों से बातचीत कर सुरक्षा का एहसास कराया। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए।

    जागरण संवाददाता, बरेली। धनतेरस, दीपावली को लेकर बरेली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शनिवार दोपहर को एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआइजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने फोर्स संग कुतुबखाना, बड़ा बाजार, आलमगिरी गंज समेत सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की। व्यापारियों और लोगों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया।

    पैदल गश्त की शुरुआत कुतुबखाना से हुई, जो बड़ा बाजार, आलमगिरी गंज समेत तमाम भीड़-भाड़ वाले इलाकों से होते हुए साहू गोपीनाथ स्कूल तक पहुंचा। मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों और व्यापारियों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर है।

    संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद डीआइजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि त्योहारों में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। सादा कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

    एसएसपी बोले- ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई खास जिम्मेदारी

    एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। इस मौके पर एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी नार्थ मुकेश मिश्र, सीओ आशुतोष शिवम, समेत कई थाना प्रभारी शामिल रहे।