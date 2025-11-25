UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव की लिस्ट से इन 88196 मतदाताओं का हट गया नाम, घर-घर हुई सर्वे
बरेली में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से 88196 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया गया था। बरेली इस कार्यवाही में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। डीएम ने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।
जागरण संवाददाता, बरेली। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के तहत डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन, विलोपन की कार्यवाही में बरेली ने प्रदेश में पहला स्थान पाया है। यहां सौ प्रतिशत मतदाताओं की सूची पोर्टल में चढ़ाने के बाद डुप्लीकेट मतदाताओं को नाम हटा दिए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) संतोष कुमार सिंह के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची में 3,94,886 संभावित डुप्लीकेट मतदाता थे। उनके सत्यापन के लिए आयोग द्वारा समस्त खंड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया था।
संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन संबंधित उप जिलाधिकारी/एईआरओ, तहसीलदार, बीडीओ, नोडल अधिकारी की निगरानी में संबंधित बीएलओ ने घर-घर सर्वेक्षण करके किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दो बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम को 24 नवंबर तक संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन, विलोपन की फीडिंग आयोग की वेबसाइट पर कराने के निर्देश दिए थे। बाद में आयोग ने अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी।
डीएम अविनाश सिंह ने सभी एसडीएम, एईआरओ, तहसीलदार, बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों को फीडिंग का काम जल्द पूरा कराने को कहा। फीडिंग कार्य में आ रहीं समस्याओं को दूर कराया। बीआरसी स्तर पर पर्याप्त मानव एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए। एडीएम (प्रशासन), एडीएम सिटी और एडीएम (न्यायिक) को दो-दो तहसीलों में सूची की फीडिंग की समीक्षा का काम दिया।
डीएम की निगरानी में चल रहे फीडिंग के कार्य को सभी तहसीलों ने 23 नवंबर को पूरा कर लिया। 3,94,886 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम पोर्टल पर फीड कर दिया गए। इसी सूची के सत्यापन में 88196 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए, जिन्हें सूची से विलोपित कर दिया गया। सूची में 3,06,790 मतदाता सही पाए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के प्रथम तीन बीएलओ को क्रमशः 10 हजार, आठ हजार और छह हजार पारितोषिक की घोषणा की गई थी, जिससे बीएलओ में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संचार हुआ और निर्धारित समयावधि से पूर्व कार्य संपन्न कराया जा सका। डीएम ने प्रदेश में बरेली के प्रथम स्थान पाने पर सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ व सभी वीआरसी आपरेटरों व जिला निर्वाचन कार्यालय को बधाई दी।
