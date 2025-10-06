बरेली की रामगंगा नदी में दो किशोरियां डूब गईं, एक लड़की की मौत दूसरी को तलाश रहे गोताखाेर

बरेली के खल्लपुर गांव के पास रामगंगा नदी में दो किशोरियां डूब गईं। इनमें से एक पूनम की मृत्यु हो गई है जबकि दूसरी अनीता लापता है। पुलिस और गोताखोर अनीता की तलाश कर रहे हैं। यह घटना सोमवार सुबह लगभग 920 बजे हुई जब दोनों युवतियां नदी में डूब गईं। पूनम को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।