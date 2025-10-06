Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली की रामगंगा नदी में दो किशोरियां डूब गईं, एक लड़की की मौत दूसरी को तलाश रहे गोताखाेर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    बरेली के खल्लपुर गांव के पास रामगंगा नदी में दो किशोरियां डूब गईं। इनमें से एक पूनम की मृत्यु हो गई है जबकि दूसरी अनीता लापता है। पुलिस और गोताखोर अनीता की तलाश कर रहे हैं। यह घटना सोमवार सुबह लगभग 920 बजे हुई जब दोनों युवतियां नदी में डूब गईं। पूनम को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    अशाेक कुमार, बरेली। फरीदपुर के ख़ल्लपुर गांव निवासी दो युवती गांव के पास से ही बह रही रामगंगा नदी में डूब गई। एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि दूसरी अभी तक लापता है। पुलिस और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस मौके पर पहुंची और पूनम को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा

    पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 9:20 बजे सूचना मिली कि खल्लपुर के पास रामगंगा में दो युवतियां डूब गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि पूनम और दूसरी अनीता डूबी हैं। पुलिस ने पूनम को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अनीता अभी भी लापता है। 