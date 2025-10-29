जेई के फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान को पेश की फाइल, बैठी जांच
बरेली नगर निगम के निर्माण विभाग में वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एसएस इंटरप्राइजेज नामक कंपनी द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत फाइल पर जेई के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अन्य फाइलों में भी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।
नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली : नगर निगम टैक्स विभाग के बाद अब निर्माण विभाग में भी वित्तीय धोखाधड़ी की कोशिश सामने आई है। शहर के एक हिस्से में निर्माण करने के बाद कार्यदायी संस्था एसएस इंटरप्राइजेज की भुगतान की फाइल को आगे बढ़ा दिया गया। आरोप है कि भुगतान की फाइल में जिस जेई (अवर अभियंता) के हस्ताक्षर किए गए हैं असल में वह उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
शहर के एक हिस्से में सीसी रोड निर्माण के बाद करीब आठ लाख के भुगतान की फाइल तैयार की गई। आरोप है कि पत्रावली में हस्ताक्षर कर निर्माण विभाग में प्रस्तुत किया गया। जिस पर संदेह होने के बाद अधिकारियों ने प्राथमिक जांच की तो मामला गड़बड़ मिला। इस पर पूरे विभाग में खलबली मच गई। इस पर अवर अभियंताओं और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को तलब कर हस्ताक्षर किस स्तर पर किया गया इसकी पड़ताल शुरू हो गई।
मामले की गंभीरता को देख निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पूरे प्रकरण को नगर आयुक्त के समक्ष रखा। नगर आयुक्त ने तत्काल पूरे प्रकरण की जांच के साथ लापरवाही मिलने पर संबंधित के विरुद्ध एफआइआर के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य फाइलों में इस तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त के सख्त तेवर देख निर्माण विभाग में खलबली मच गई। आननफानन में धोखाधड़ी की जांच तेज कर दी गई।
गौरतलब है कि सोमवार को नगर आयुक्त संजीव कुमार ने सिविल लाइन में विशाल मेगा मार्ट की टैक्स की मूल पत्रावली गायब होने के बाद वित्तीय अनियमितता की आशंका को देखते हुए कर अधीक्षक को फटकार लगाते हुए एफआइआर के निर्देश दिए थे, अब मंगलवार को निर्माण विभाग में भी गड़बड़ी मिलने की शिकायत पर उन्होंने तत्काल जांच बैठाते हुए संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
