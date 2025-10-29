जेई के फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान को पेश की फाइल, बैठी जांच

नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली : नगर निगम टैक्स विभाग के बाद अब निर्माण विभाग में भी वित्तीय धोखाधड़ी की कोशिश सामने आई है। शहर के एक हिस्से में निर्माण करने के बाद कार्यदायी संस्था एसएस इंटरप्राइजेज की भुगतान की फाइल को आगे बढ़ा दिया गया। आरोप है कि भुगतान की फाइल में जिस जेई (अवर अभियंता) के हस्ताक्षर किए गए हैं असल में वह उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के एक हिस्से में सीसी रोड निर्माण के बाद करीब आठ लाख के भुगतान की फाइल तैयार की गई। आरोप है कि पत्रावली में हस्ताक्षर कर निर्माण विभाग में प्रस्तुत किया गया। जिस पर संदेह होने के बाद अधिकारियों ने प्राथमिक जांच की तो मामला गड़बड़ मिला। इस पर पूरे विभाग में खलबली मच गई। इस पर अवर अभियंताओं और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को तलब कर हस्ताक्षर किस स्तर पर किया गया इसकी पड़ताल शुरू हो गई।

मामले की गंभीरता को देख निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पूरे प्रकरण को नगर आयुक्त के समक्ष रखा। नगर आयुक्त ने तत्काल पूरे प्रकरण की जांच के साथ लापरवाही मिलने पर संबंधित के विरुद्ध एफआइआर के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य फाइलों में इस तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त के सख्त तेवर देख निर्माण विभाग में खलबली मच गई। आननफानन में धोखाधड़ी की जांच तेज कर दी गई।