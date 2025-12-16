शहर में आवारा कुत्तों पर लगेगी लगाम! निगम चलाएगा वृहद अभियान, सफाई और सुरक्षा पर जोर
बरेली शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते उत्पात पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार के निर्देश पर निगम अब आक्रामक कुत्तों को पकड़क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आमजन के लिए चिंता का सबब बने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए केंद्र सख्त हो गया है। आवारा कुत्तों को हटाने के साथ संबंधित क्षेत्रों की नियमित सफाई और आमजन की सुरक्षात्मक प्रबंध के लिए देखरेख की भी योजना बनाने को कहा है। इसके लिए अब नगर निगम की ओर से ऐसे क्षेत्र चिह्रित करने की तैयारी चल रही है जहां पर आवारा कुत्तों के द्वारा घटनाएं अधिक होने की शिकायत है।
इसके बाद नगर निगम की ओर से वृहद अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों के दिनों दिन बढ़ते उत्पात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से भी निकायों को स्थानीय स्तर पर ठोस पहल करने को कहा है। नगर निगम बरेली की ओर से पहले चरण में फीडिंग प्वाइंट बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 44 फीडिंग प्वाइंट चिह्रित करने का दावा किया जा रहा है। जहां पर स्थानीय पार्षद, आरडब्ल्यूए, स्वच्छता प्रहरियों के साथ आमजन और पशु प्रेमी को आवारा कुत्ते को भोजन डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जहां आक्रामक कुत्ते अधिक वहां सफाई का अभियान चलाएगा निगम
शहरी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में कुत्तों के हमलावर होने की अधिक शिकायत है उसके पीछे गंदगी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस पर नगर निगम की ओर से पहले आक्रामक कुत्तों को पकड़ने की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद उस क्षेत्र में नियमित सफाई की जाएगी। जिससे की भविष्य में उस क्षेत्र में काेई अन्य घटनाएं नहीं हों।
उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार फीडिंग जोन चिह्रित कर अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए आरडब्ल्यूए, स्वयंसेवी संस्था, पार्षदों और आमजन का भी सहयोग मांगा जा रहा है।
चालू वित्त वर्ष में 2466 कुत्तों को पकड़ने का दावा
नगर निगम की ओर से चालू वित्त वर्ष में 2466 आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण करने का दावा किया जा रहा है। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार कुत्तों काे पकड़ बधियाकरण में और तेजी लाई जा सके इसके लिए नगर निगम की ओर से एक और एबीसी सेंटर के संचालन की निविदा की जा रही है, जल्दी ही संचालन के लिए एजेंसी चयन होते ही कार्य में और तेजी लाई जाएगी।
