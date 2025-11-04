Language
    बरेली में चार दिन से लापता युवक का शव खेत में आधा दबा हुआ म‍िला, हत्या का आरोप

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    बरेली में चार दिन से लापता एक युवक का शव खेत में आधा दबा हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

    जागरण संवाददाता, बरेली। चार दिनों से लापता वीरेंद्र का शव खेत में आधा दबा हुआ मिला। स्वजन आशंका जता रहे थे कि वीरेंद्र की हत्या की गई, क्योंकि उनका चेहरा पूरी कुचला हुआ था। सोमवार को हुए पोस्टमार्टम में भी वीरेंद्र की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से डाक्टरों ने उनका विसरा सुरक्षित किया है। अब विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि वीरेंद्र के साथ क्या हुआ था?

    मूल रूप से शाही के सेवा ज्वालापुर गांव निवासी वीरेंद्र अपने घर से बसावनपुर गांव में चल रहे मेला देखने गए थे, मगर वह मेला देखकर नहीं लौटे। स्वजन ने उन्हें काफी देर तक तलाशा, लेकिन वीरेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने शाही थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। रविवार शाम बसावनपुर गांव के पास एक खेत में वीरेंद्र का शव मिला।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा तो शव का आधा हिस्सा मिट्टी में दबा था। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया, हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस भी उसे हत्या ही मान रही थी, सभी की निगाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी थी। अनुमान था कि पोस्टमार्टम में वीरेंद्र की मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। मगर रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ।

    डॉक्टरों ने वीरेंद्र का विसरा सुरक्षित किया है। अब विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत का असली कारण स्पष्ट होगा। सीओ मीरगंज अजय कुमार का कहना हैं कि जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।