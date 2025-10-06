Affiliate

बरेली में लापता किशोर-किशोरी के शव पेड़ से लटके मिले, स्वजन ने 10 दिन पहले लिखाई थी एफआईआर

बरेली के फरीदपुर में दस दिन से लापता किशोर और किशोरी के शव एक पेड़ से लटके हुए पाए गए। परिजनों ने किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट दस दिन पहले दर्ज कराई थी और अब हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार दोनों 27 सितंबर से लापता थे। शवों से बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे दो-तीन दिन पुराने हैं।

