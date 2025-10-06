Language
    बरेली में लापता किशोर-किशोरी के शव पेड़ से लटके मिले, स्वजन ने 10 दिन पहले लिखाई थी एफआईआर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    बरेली के फरीदपुर में दस दिन से लापता किशोर और किशोरी के शव एक पेड़ से लटके हुए पाए गए। परिजनों ने किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट दस दिन पहले दर्ज कराई थी और अब हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार दोनों 27 सितंबर से लापता थे। शवों से बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे दो-तीन दिन पुराने हैं।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। फरीदपुर के एक गांव से पिछले 10 दिनों से लापता किशोर व किशोरी का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। स्वजन ने 10 दिन पहले की किशोरी के लापता होने की प्राथमिकी लिखाई थी। शव मिलने के बाद हत्या का आरोप लगाया है।

    27 सितम्बर से गायब थे दोनों

    पुलिस के मुताबिक, दोनों लोग 27 सितंबर से लापता थे। गांव वालों ने सोमवार सुबह गांव के बाहर चकरोड के किनारे पेड़ पर दोनों के शव लटके थे। दोनों के शव से बदबू आ रही थी, देखने से दो तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम से मौत का असली कारण स्पष्ट होगा। 