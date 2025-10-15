मौलाना तौकीर के करीबी अफजल ने कोर्ट में किया सरेंडर, बरेली उपद्रव के बाद से चल रहा था फरार

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव में शामिल 15 हजार के इनामी अफजल बेग ने बुधवार को वकील के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेज दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है।

कानपुर के ''आइ लव मोहम्मद'' लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को उपद्रव कराया था।

मौलाना के आह्वान पर आई भीड़ ने सबसे पहले खलील तिराहा पर पुलिस पर पथराव, फायरिंग की थी। इसके बाद बारादरी एवं प्रेमनगर क्षेत्र में बवाल हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस ने अपनी ओर से 10 मुकदमे दर्ज किए थे। इन मुकदमों में पुलिस मौलाना समेत अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।