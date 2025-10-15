Language
    मौलाना तौकीर के करीबी अफजल ने कोर्ट में किया सरेंडर, बरेली उपद्रव के बाद से चल रहा था फरार

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    बरेली में, मौलाना तौकीर रजा के करीबी, 15 हजार के इनामी अफजल बेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे जेल भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद हुए उपद्रव से जुड़ी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस ने इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव में शामिल 15 हजार के इनामी अफजल बेग ने बुधवार को वकील के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेज दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है।
    कानपुर के ''आइ लव मोहम्मद'' लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को उपद्रव कराया था।

    मौलाना के आह्वान पर आई भीड़ ने सबसे पहले खलील तिराहा पर पुलिस पर पथराव, फायरिंग की थी। इसके बाद बारादरी एवं प्रेमनगर क्षेत्र में बवाल हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस ने अपनी ओर से 10 मुकदमे दर्ज किए थे। इन मुकदमों में पुलिस मौलाना समेत अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    इस उपद्रव में शामिल फरार सात लोगों साजिद सकलैनी, अल्तमस रजा, अफजल बेग, नायाब उर्फ निम्मा, बबलू खान, नदीम और अदनान के विरुद्ध पुलिस ने 15-15 हजार का इनाम भी किया था। इन्हीं में से किला नीम वाली मस्जिद निवासी अफजल बेग ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके अलावा पुलिस अब अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।