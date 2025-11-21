पति की मौत के बाद महिला को शोएब ने फंसाया, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, एक लाख रुपये भी हड़पे

जागरण संवाददाता, बरेली। पति की मृत्यु के बाद महिला को शोएब ने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसा लिया। उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और एक लाख रुपये भी ले लिए। अब आरोपित शोएब शादी से इनकार कर रहा है। मामले में महिला के शिकायती पत्र पर बारादरी थाने में शोएब समेत तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बारादरी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि, उनका विवाह करीब दो साल पहले हुआ था, लेकिन एक साल पहले पति की मृत्यु हो गई। इसी बीच महिला की मुलाकात चावल मंडी निवासी शोएब से हुई। आरोप है कि आरोपित ने कहा कि वह अभी कुंवारा है और महिला से शादी करना चाहता है। धीरे-धीरे उसे अपने झूठे प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि आरोपित ने इस तरह से कई बार शारीरिक शोषण किया। वह महिला के घर पर भी आने-जाने लगा।

आरोप है कि आरोपित शोएब ने बातों में फंसाकर एक लाख रुपये भी ले लिए। अब जब महिला ने उससे शादी करने को कहा, तो उसने इन्कार कर दिया। जब युवती ने रुपये मांगे तो वह रुपये भी वापस नहीं कर रहा है।