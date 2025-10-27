'पत्नी छोड़कर चली गई और...', बरेली में वकील ने सुसाइड नोट में ये बातें लिखकर दे दी जान
बरेली में एक वकील ने पत्नी के छोड़कर चले जाने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। वकील कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें परिवार और दोस्तों से पूछताछ शामिल है। यह घटना बरेली में दुख का माहौल लेकर आई है।
जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि वह उन्हें व दो बच्चों को छोड़कर चली गई। पुलिस का कहना हैं कि अभी तक उन्हें कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। यदि स्वजन कोई शिकायती पत्र देते हैं तो मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, कैंट के चनहेटी निवासी अधिवक्ता कमल कुमार सागर का वर्ष 2017 में रामपुर निवासी एक महिला से विवाह हुआ था। दोनों का पारिवारिक जीवन बेहतर चल रहा था। उनके दो बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे।
आरोप है कि पत्नी अधिकांश मायके में रहती थी। पत्नी के व्यवहार के चलते अधिवक्ता कमल ने रविवार देर रात जहर खाया और सोमवार तड़के उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कमल के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई जिससे वह आहत हैं। मामले में सीओ प्रथम आशुतोष शिवम का कहना हैं कि अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं आया है। यदि स्वजन शिकायती पत्र देते हैं तो उस पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
