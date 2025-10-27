जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि वह उन्हें व दो बच्चों को छोड़कर चली गई। पुलिस का कहना हैं कि अभी तक उन्हें कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। यदि स्वजन कोई शिकायती पत्र देते हैं तो मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



पुलिस के मुताबिक, कैंट के चनहेटी निवासी अधिवक्ता कमल कुमार सागर का वर्ष 2017 में रामपुर निवासी एक महिला से विवाह हुआ था। दोनों का पारिवारिक जीवन बेहतर चल रहा था। उनके दो बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे।