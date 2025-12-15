रोजगार की बहार! बरेली में 50 कंपनियों का ₹7.5 हजार करोड़ का निवेश, 3,792 युवाओं को मिलेगी सीधी नौकरी!

मनीस पांडेय, जागरण, बरेली। जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने जा रही है। उद्योग विभाग के प्रयासों और निवेशकों की बढ़ती रुचि के चलते जिले में 50 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने जा रही है। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

जिला उद्योग विभाग और संबंधित कंपनियों के बीच इसके लिए औपचारिक रूप से एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एमओयू हस्ताक्षर करने वाले सभी उद्यमियों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल कराया जाएगा, जहां उद्यमियों को जिला व प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

उद्योग विभाग के उपायुक्त विकास यादव ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से जिले की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों को दी जा रही सुविधाएं, एकल खिड़की प्रणाली और निवेशक-सुलभ नीतियां भी निवेश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जिले में कुल 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है, इसमें से साढ़े सात हजार करोड़ का कार्य लगभग पूरा हो गया है। वहीं करीब साढ़े चार हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी पाइप लाइन में है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की प्रचुरता एमओयू के अनुसार कुछ इकाइयों में निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा, जबकि कुछ कंपनियों ने भूमि आवंटन और भवन निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार की जा रही सूची में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां ज्यादा हैं। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल, औषधि निर्माण, पैकेजिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक्स व कंट्रक्शन से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं।

कई कंपनियों ने जिले के बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी, उभरते औद्योगिक माहौल और प्रशासनिक सहयोग को निवेश का प्रमुख कारण बताया है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर कंपनी को आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों, ताकि किसी प्रकार की देरी न हो।

3792 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार यह निवेश जिले के औद्योगिक ढांचे को मजबूती देगा और नए रोजगार के अवसर भी खोलेगा। इन 50 इकाइयों के शुरू होने से जिले में 3792 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को काम मिलने की संभावना है। विभाग का मानना है कि जिले में औद्योगिक विकास का यह नया अध्याय न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगा।