मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब कपड़े का शोरूम और दुकानें सील

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शनिवार को पीलीभीत बाइपास रोड पर आरिफ के अवैध कपड़े का शोरूम और दुकानों को सील कर दिया गया। आरोप है की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना नक्शा स्वीकृत कराए संचालित किए जा रहे थे।

शोरूम में जिम के साथ होम डिकोर सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। गौरतलब है की 26 सितंबर की हुए उपद्रव के बाद बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मौलाना के करीबी आरिफ के अवैध फहम लान, स्काई लार्क होटल और फ्लोरा गार्डन बारातघर को सील किया था।