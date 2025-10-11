Language
    मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब कपड़े का शोरूम और दुकानें सील

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    बरेली में उपद्रव के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। पीलीभीत बाइपास रोड पर आरिफ के अवैध कपड़ों के शोरूम और दुकानों को सील कर दिया गया, क्योंकि वे बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे थे। पहले भी मौलाना के करीबियों की कई संपत्तियां सील की जा चुकी हैं और एक बारातघर को ध्वस्त कर दिया गया था। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार, अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

    मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब कपड़े का शोरूम और दुकानें सील


    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शनिवार को पीलीभीत बाइपास रोड पर आरिफ के अवैध कपड़े का शोरूम और दुकानों को सील कर दिया गया। आरोप है की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना नक्शा स्वीकृत कराए संचालित किए जा रहे थे।

    शोरूम में जिम के साथ होम डिकोर सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। गौरतलब है की 26 सितंबर की हुए उपद्रव के बाद बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मौलाना के करीबी आरिफ के अवैध फहम लान, स्काई लार्क होटल और फ्लोरा गार्डन बारातघर को सील किया था।

    साथ ही नफीस के अवैध बरातघर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा रहा। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान के दौरान यह संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन्हें सील कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।