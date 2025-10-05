Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली डीएम ने शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई कराई, नफीस का 'डॉक्टर खान ऑप्टिकल' हुआ सील

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    बरेली के कुतुबखाना में नफीस खान की डॉ. खान ऑप्टिकल को डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। दुकान सीएमओ कार्यालय से नजदीक ही अवैध रूप से चल रही थी और नफीस खुद को डॉक्टर बताता था। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा से नजदीकी रखने वाला नफीस पहले इंस्पेक्टर के हाथ काटने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस की गिरफ्त में नफीस और उसका बेटा। फाइल

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के कुतुबखाना के पास स्थित नफीस खान की डॉ. खान ऑप्टीकल को डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को सील कर दिया। हैरानी यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इससे पहले अवैध रूप से संचालित होने वाली चश्मे की दुकान की जानकारी भी नहीं थी, जबकि सीएमओ कार्यालय से महज एक किलोमीटर के दायरे में यह चश्मे की दुकान संचालित हो रही थी। इसी चश्मे की दुकान को संचालित करके नफीस खुद को डॉक्टर बताता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई वर्षाें से अवैध रूप से संचालित हो रहा था डॉक्टर खान ऑप्टिकल

    आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का खास नफीस खान इंस्पेक्टर के हाथ काटने के नाम मामले में आरोपित था। शहर में जुमे की नमाज के दौरान हुए बवाल के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कुतुबखाना के पास डॉ. खान ऑप्टीकल के नाम से चश्मे की दुकान संचालित करता था। चश्मे की दुकान चलाकर ही वह खुद को डाक्टर लिखता था।

    डीएम के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सील की चश्मे की दुकान

    सीएमओ के कार्यालय के महज एक किलोमीटर से कम दूरी पर कुतुबखाना के पास डॉ. खान ऑप्टिकल के नाम से दुकान थी। इस दुकान के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अफसर अनजान थे या जानबूझकर कार्रवाई करने से बच रहे थे, यह तो वह ही जानें। इस मामले में डीएम अविनाश सिंह को जानकारी मिली तो उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    डीएम के निर्देश के बाद एसीएमओ डॉ. अमित कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अहमद व पुलिस अधिकारियों की टीम ने शनिवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे डॉ. खान ऑप्टीकल को सील कर दिया। दुकान पहले से बंद होने की वजह से वहां पर कोई अभिलेख नहीं मिले।

    डीएम के निर्देश पर खान ऑप्टीकल को सील किया गया। दुकान बंद होने की वजह से वहां पर विस्तृत डिटेल नहीं मिल सकी। - डॉ. विश्राम सिंह, सीएमओ