नफीस के रजा पैलेस को बुलडोजर से गिराया, BDA के 40 कर्मचारियों ने गैस कटर और हथौड़ों से मचाया कहर

बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के अवैध रजा पैलेस के शेष भाग को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जिसका स्थानीय लोगों ने समर्थन किया। अब मौलाना और अन्य उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है जिसके लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है और जल्द ही कार्यवाही शुरू हो सकती है।

जागरण संवाददाता, बरेली । शहर में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के अवैध रजा पैलेस के बचे हुए हिस्से पर रविवार को भी बुलडोजर गरजा। सुबह दस से शाम चार बजे तक दो बुलडोजर के साथ 40 से अधिक कर्मचारी ने गैस कटर और घन-हथौड़ा चलाकर कोना-कोना तोड़कर पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दिया।

रजा पैलेस के ध्वस्त होने के बाद अब माना जा रहा है कि प्रशासन किला क्षेत्र में ही उसके अन्य होटल-बरातघरों पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। बीते शुक्रवार को रोक के बाद भी प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शनिवार के बाद रविवार को भी जारी रहा। जखीरा स्थित नफीस के अवैध रजा पैलेस के छूटे हुए 15 प्रतिशत हिस्से को भी पूरी तरह तोड़कर जमींदोज कर दिया गया।

घन और हथौड़े लेकर जुटे कर्मचारी इस दौरान दो बुलडोजर के साथ 40 कर्मचारी सिर्फ घन और हथौड़े चलाने में जुटे रहे। इस दौरान शनिवार की तरह रविवार को भी भारी पुलिसबल तैनात किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार पैलेस से सटे हुए घरों के स्वामियों द्वारा भवन को नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए कामगारों को लगाकर कार्रवाई की गई। इससे कार्रवाई दूसरे दिन तक खिंच गई।

समर्थन करते नजर आए लोग हालांकि प्रशासन की कार्रवाई का आसपास के लोग पूरी तरह समर्थन करते नजर आए। इसके पीछे मौलाना और उसके गुर्गे नफीस द्वारा आमजन में बनाए गए डर को भी कारण माना जा रहा है। आज फिर से दौड़ सकता है बुलडोजर, रूपरेखा तैयार शहर में मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के रजा पैलेस को ध्वस्त करने के बाद अब उसके अन्य अवैध संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है।