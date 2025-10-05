Language
    नफीस के रजा पैलेस को बुलडोजर से गिराया, BDA के 40 कर्मचारियों ने गैस कटर और हथौड़ों से मचाया कहर

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:36 PM (IST)

    बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के अवैध रजा पैलेस के शेष भाग को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जिसका स्थानीय लोगों ने समर्थन किया। अब मौलाना और अन्य उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है जिसके लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है और जल्द ही कार्यवाही शुरू हो सकती है।

    दूसरे दिन भी चला नफीस के रजा पैलेस पर बुलडोजर। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली । शहर में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के अवैध रजा पैलेस के बचे हुए हिस्से पर रविवार को भी बुलडोजर गरजा। सुबह दस से शाम चार बजे तक दो बुलडोजर के साथ 40 से अधिक कर्मचारी ने गैस कटर और घन-हथौड़ा चलाकर कोना-कोना तोड़कर पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दिया।

    रजा पैलेस के ध्वस्त होने के बाद अब माना जा रहा है कि प्रशासन किला क्षेत्र में ही उसके अन्य होटल-बरातघरों पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। बीते शुक्रवार को रोक के बाद भी प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शनिवार के बाद रविवार को भी जारी रहा। जखीरा स्थित नफीस के अवैध रजा पैलेस के छूटे हुए 15 प्रतिशत हिस्से को भी पूरी तरह तोड़कर जमींदोज कर दिया गया।

    घन और हथौड़े लेकर जुटे कर्मचारी

    इस दौरान दो बुलडोजर के साथ 40 कर्मचारी सिर्फ घन और हथौड़े चलाने में जुटे रहे। इस दौरान शनिवार की तरह रविवार को भी भारी पुलिसबल तैनात किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार पैलेस से सटे हुए घरों के स्वामियों द्वारा भवन को नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए कामगारों को लगाकर कार्रवाई की गई। इससे कार्रवाई दूसरे दिन तक खिंच गई।

    समर्थन करते नजर आए लोग

    हालांकि प्रशासन की कार्रवाई का आसपास के लोग पूरी तरह समर्थन करते नजर आए। इसके पीछे मौलाना और उसके गुर्गे नफीस द्वारा आमजन में बनाए गए डर को भी कारण माना जा रहा है। आज फिर से दौड़ सकता है बुलडोजर, रूपरेखा तैयार शहर में मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के रजा पैलेस को ध्वस्त करने के बाद अब उसके अन्य अवैध संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है।

    साथ ही नदीम समेत अन्य उपद्रवियों की भी कुंडली तैयार कर ली गई है। माना जा रहा है कि उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर सोमवार को भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए अधिकारी देर रात तक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे।