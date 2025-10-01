Language
    30 और अवैध निर्माण चिह्नित, कई अन्य रडार पर... बरेली उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा तेज

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:16 AM (IST)

    बरेली में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विकास प्राधिकरण ने तौकीर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को निशाना बनाया। शाहजहांपुर रोड पर एक बरातघर और सुर्खा बानखाना में एक दुकान सील की गई। इस दौरान एक आवासीय भवन को सील करने के दौरान विवाद भी हुआ। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

    मौलाना तौकीर रजा की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के बाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले तौकीर और उसके करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को नगर निगम द्वारा सीलिंग किए जाने के बाद मंगलवार को बीडीए ने शाहजहांपुर राेड पर हाजी शराफत के हमसफर बरातघर को सील किया गया। साथ ही सुर्खा बानखाना में सपा पार्षद और तौकीर के करीबी उमान के नवनिर्मित दुकान को सील किया गया।

    इस दौरान दिन भर अलग-अलग क्षेत्रों में ताैकीर और उसके अन्य करीबियों के 30 से अधिक अवैध निर्माण को चिह्नित जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार शीघ्र ही इन संपत्तियों को सीलिंग के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

    बीडीए टीम से नोकझोंक के साथ हाथापाई की स्थिति बन गई

    उधर, सुर्खा में ही तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन के आवासीय भवन को सील करने के दौरान भवन स्वामी द्वारा पुलिस और बीडीए टीम से नोकझोंक के साथ हाथापाई की स्थिति बन गई। इस पर वहां मौजूद नायब तहसीलदार विदित कुमार ने मोर्चा संभाला और पुलिस को मोहसिन व अन्य को हिरासत में लेने को कहा जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई।

    इस दौरान भवन स्वामी मोहसिन ने कहा कि उनका भवन वर्ष-1971 से बना है और उस दौरान के सभी दस्तावेज हैं। इसकाे लेकर कंपाउंडिंग के साथ न्यायालय में भी मामला है, जिस पर स्टे आर्डर है। कहा कि तौकीर से मेरा कोई नाता है नहीं है।

    आरोप लगाया कि आंवला से भाजपा जिलाध्यक्ष के इशारे पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा। उधर, बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि प्राधिकरण को कोई भी स्टे आर्डर नहीं मिला है। कहा कि दो दिन में स्टे की जांच कराकर शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहा कि शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है जो आगे भी जारी रहेगी।